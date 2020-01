Σεισμός Τουρκία τώρα: Κατέρρευσαν κτίρια, σκηνές απόλυτου πανικού

Σεισμός Τουρκία τώρα: Ισχυρός σεισμός 6,8 Ρίχτερ έγινε στην επαρχία Ελαζίγ στην ανατολική Τουρκία. Πρόκειται για επιφανειακό σεισμό, αφού το εστιακό του βάθος υπολογίζεται στα δέκα χιλιόμετρα, ενώ έγινε αισθητός στη Συρία, το Ισραήλ και το Ιράκ. Οι πρώτες εικόνες από την περιοχή είναι εικόνες καταστροφής, αφού κτήρια έχουν καταρρεύσει και εκφράζονται φόβοι ότι άνθρωποι έχουν εγκλωβιστεί στα ερείπια. Οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής έχουν βγει πανικόβλητοι στους δρόμους, ενώ ήδη έχει αρχίσει ο χορός των μετασεισμών.

Το επίκεντρο του σεισμού βρίσκεται στο κορυφαίο σημείο της διείσδυσης της αραβικής τεκτονικής πλάκας στην ευρωπαϊκή, είπε στο protothema.gr ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, Ευθύμιος Λέκκας. Συνεπώς, πρόκειται για μια περιοχή γνωστή για τη σεισμικότητά της, ενώ ο σεισμός των 6,8 ρίχτερ δεν επηρεάζει τον ελλαδικό χώρο. Ωστόσο, δήλωσε ιδιαίτερα ανήσυχος για την έκταση των καταστροφών που έχουν προκληθεί.

📹 | #BREAKING

6.8 magnitude #earthquake hits #Turkey's Elazig, forcing people to flee their homes – the eartquake was felt in surrounding cities as far as capital #Ankara

The earthquake was felt also in countries such as #Syria, #Lebanon and #Israelpic.twitter.com/UmS3hiUGCG

