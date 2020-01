Κοροναϊός νεκροί: Αυξήθηκαν τα θύματα – Δεύτερο κρούσμα στις ΗΠΑ, συναγερμός στην Ευρώπη

Κοροναϊός νεκροί: Ανεβαίνει ο αριθμός των θυμάτων από τον νέο κοροναϊό, καθώς σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό των αρχών στη Κίνα, έφτασε τους 25. Παράλληλα, η Εθνική Επιτροπή Υγείας ανέφερε πως τα επιβεβαιωμένα κρούσματα έχουν ανέβει στα 830, ενώ πάνω από 1.000 (1.072 για την ακρίβεια), είναι τα πιθανά κρούσματα που ακόμη είναι υπό εξέταση! Ο απολογισμός της επιδημίας πνευμονίας ανεβαίνει όσο περνάνε τα 24ωρα, με πέντε πόλεις της Κίνας με εκατομμύρια κατοίκους να είναι ήδη σε καραντίνα.

Την ίδια ώρα, ο κοροναϊός έχει εντοπιστεί και σε άλλες χώρες του κόσμου, γεγονός που εντείνει την αγωνία και τους φόβους του πληθυσμού. Στις ΗΠΑ, ένας φοιτητής από πανεπιστήμιο στο Τέξας, φέρεται να είναι το δεύτερο κρούσμα, ενώ ύποπτο δείγμα βρέθηκε στην Βραζιλία και την Ταϊλάνδη. Τα ξημερώματα (Ελλάδας), Ιαπωνία και Νότια Κορέα ανέφεραν πως εντοπίστηκαν κρούσματα του κοροναϊού και στις χώρες τους.

«Εμφάνισε πυρετό τη 14η Ιανουαρίου, επισκέφθηκε γιατρό στην Κίνα τη 15η και τη 17η και ως εκείνο το στάδιο δεν εμφάνιζε καμιά ένδειξη πνευμονίας», διευκρίνισε το υπουργείο. Ο άνδρας αφίχθη στην Ιαπωνία τη 19η Ιανουαρίου, είδε γιατρό την επομένη, χωρίς και πάλι να διαγνωστεί πνευμονία. Αυτό συνέβη «την 22η. Νοσηλεύεται στο Τόκιο», κατά την ίδια πηγή. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων που επιβεβαίωσαν πως πράγματι προσβλήθηκε βγήκαν τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή. Ο ασθενής διαβεβαίωσε ότι δεν πήγε στην αγορά της Ουχάν, αρχική εστία της μόλυνσης, ούτε είναι «σίγουρο» πως ήρθε σε επαφή με οποιονδήποτε φορέα. Φορούσε συνεχώς μάσκα, συμπλήρωσε.

Στη Σεούλ, το Κορεατικό Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών (KCDC) ανακοίνωσε επίσης σήμερα ότι εντοπίστηκε δεύτερο κρούσμα του νέου κοροναϊού στη Νότια Κορέα. Ύποπτο κρούσμα βρέθηκε και στο Μπάρι της Ιταλίας. Την ίδια ώρα, στα αεροδρόμια της Ασίας γίνονται αυστηροί έλεγχοι, ενώ χαρακτηριστικές είναι οι εικόνες στις ουρές της έκδοσης εισιτηρίων, όπου όλοι οι επιβάτες φορούν μάσκες.

Όμοια είναι η εικόνα και στους δρόμους του Χονγκ Κονγκ και της Κίνας, αλλά και στα Μέσα Μεταφοράς, τα οποία στην πόλη Βουχάν έχουν ακινητοποιηθεί μετά τα μέτρα που αποφάσισε να πάρει το Πεκίνο.

Εν τω μεταξύ, διαστάσεις απόψεων φαίνεται πως υπάρχει μεταξύ επιστημόνων για την προέλευση του νέου κοροναϊού. Κινέζοι επιστήμονες ανέφεραν πως πιθανότατα προήλθε από φίδια, κάτι που έχει προκαλέσει συζητήσεις στο εσωτερικό της χώρας. Αρκετοί είναι αυτοί που δε πιστεύουν στην συγκεκριμένη θεωρία, για τον λόγο ότι όλοι οι φορείς παρόμοιων ιών, προέρχονταν από θηλαστικά. Την ίδια άποψη εξέφρασε και ο καθηγητής βιολογίας στο Πανεπιστήμιο της Γλασκώβης, Ντέιβιντ Ρόμπερτσον.

«Δεν υπάρχει κανένα στοιχείο που να συνδέει φίδια με τον συγκεκριμένο ιό. Αυτό που μας λείπει είναι ο συνδετικός κρίκος για να βγάλουμε συμπεράσματα: Ο δέκτης από όπου όλοι αυτοί οι άνθρωποι μολύνθηκαν», δήλωσε στο Nature.com.

Την ίδια ώρα, έρευνα που δημοσίευσε το ΜΙΤ Technology στην ιστοσελίδα του, αναφέρει πως πιθανότερο είναι ο κοροναϊός να έχει μεταφερθεί από νυχτερίδα, παρά από φίδι. Οπως αναφέρει, αναλύσεις που έχουν στα χέρια τους από δείγματα ασθενών που βρέθηκαν με τον κοροναϊό, δείχνουν πως υπάρχει ομοιότητα κατά 96% με τον κοροναϊό που είχε βρεθεί σε νυχτερίδες. «Θα ήμουν έκπληκτος αν προερχόταν πραγματικά από φίδι», είπε ο Τίμοθι Σίχαν, καθηγητής του Πανεπιστημίου της Βόρειας Καρολίνας. Τα φίδια κυνηγούν συχνά νυχτερίδες και οι πληροφορίες ότι τα δύο αυτά είδη φιδιών πωλούνταν στην υπαίθρια ιχθυαγορά του Βουχάν.

Συγκλονίζει βίντεο που αναρτήθηκε στο Twitter και στο οποίο αποτυπώνεται η αγωνία χιλιάδων ανθρώπων στην περιοχή Ουχάν. Περιμένουν πολλές ώρες στη σειρά μέχρι να εξεταστούν.Στο νοσοκομείο επικρατεί κυριολεκτικά το αδιαχώρητο. Χιλιάδες άνθρωποι στριμώχνονται, πέφτουν ο ένας πάνω στον άλλον, με τον τρόμο να επιτείνει το θρίλερ.

#Wuhan #coronavirus

From relative in Wuhan. Local hospital waiting line to be checked for virus. pic.twitter.com/66vHqROip3

— corona (@Bouree35) January 23, 2020