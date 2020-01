Γερμανία πυροβολισμοί: Οι έξι νεκροί ήταν μέλη της οικογενείας του δράστη

Γερμανία πυροβολισμοί: Ένας 26χρονος άνδρας πυροβόλησε και σκότωσε τους γονείς του και άλλα τέσσερα μέλη της οικογένειάς του με ημιαυτόματο όπλο, στη νοτιοδυτική Γερμανία, κατόπιν τηλεφώνησε στην αστυνομία και περίμενε να φτάσουν οι αστυνομικοί για να τον συλλάβουν, ανέφεραν οι γερμανικές αρχές. Ο νεαρός, Γερμανός πολίτης ο οποίος είχε άδεια οπλοκατοχής για λόγους αναψυχής, κρατείται και θα ανακριθεί όταν φτάσει ο δικηγόρος του, είπε ο αρχηγός της τοπικής αστυνομίας Ράινερ Μέλερ.

“Μέσα στο σπίτι και στην πίσω πλευρά του βρέθηκαν έξι νεκροί, τρεις άνδρες ηλικίας 36, 65 και 69 ετών και τρεις γυναίκες 36, 56 και 62 ετών”, είπε ο Μέλερ, διευκρινίζοντας ότι τα δύο από τα θύματα ήταν οι γονείς του δράστη. Άλλοι δύο άνθρωποι έχουν τραυματιστεί και ο ένας από αυτούς νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Δύο παιδιά ηλικία 12 και 14 ετών τραυματίστηκαν ελαφρά.

“Δεν γνωρίζουμε ακόμη το κίνητρο, αλλά υποθέτουμε ότι επρόκειτο για οικογενειακή τραγωδία, καθώς όπως αντιλαμβανόμαστε, ήταν όλοι συγγενείς μεταξύ τους”, πρόσθεσε ο Μέλερ. Οι αστυνομικοί βρήκαν τον 26χρονο να τους περιμένει, άοπλος, έξω από το σπίτι, ένα πανδοχείο όπου ζούσαν και ορισμένα μέλη της οικογένειας. Η τραγωδία σημειώθηκε στις 12.45 το μεσημέρι, στην πόλη Ροτ αμ Ζέε, στο κρατίδιο της Βάδης – Βυρτεμβέργης, που απέχει περίπου 135 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Φραγκφούρτης.

