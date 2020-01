Λιβύη – τουρκικό drone: Κατάρριψη από τις δυνάμεις του Χάφταρ

Λιβύη – τουρκικό drone: Την κατάρριψη ενός τουρκικού drone στον εναέριο χώρο της Λιβύης ανακοίνωσε την Τετάρτη ο Εθνικός Στρατός της Λιβύης (LNA), επικεφαλής του οποίου είναι ο στρατάρχης Χαλίφα Χάφταρ.

Σύμφωνα με όσα υποστηρίζουν οι δυνάμεις του Χάφταρ, το μη επανδρωμένο τουρκικό αεροσκάφος απογειώθηκε από την αεροπορική βάση Mitiga, κοντά στην Τρίπολη και αντιμετωπίστηκε από τα πυρά της εναέριας άμυνας του LNA.

«Το σύστημα εναέριας άμυνας της Γενικής Διοίκησης των Αραβικών Δυνάμεων της Λιβύης, κατέρριψαν ένα τουρκικό αεροσκάφος μετά την απογείωσή του από το αεροδρόμιο Mitiga», ανέφερε ο εκπρόσωπος του LNA Ahmed Mismari.

#BREAKING: An hour ago, #Libya National Army used its Pantsir-S1 surface-to-air missile system to shoot-down a #Turkish Bayraktar-TB2 armed drone of #GNA's Islamist militias which had been flown from #Mitiga Airport to attack positions of #LNA forces in #Tripoli. First video 👇 pic.twitter.com/cZhqZwAITF — Babak Taghvaee (@BabakTaghvaee) January 22, 2020

#LNA shot down a Turkish TB2 operating on the behalf of the #GNA.

Sticking a Libyan flag on a TB2 dose not make it libyan

Just a another bad record for Turkish made equipment.#Bayraktar #Libya #LNA pic.twitter.com/fW2zSJ0kAN — M.LNA (@LNA2019M) January 22, 2020

Λιβύη: «Βροχή» ρουκετών στο αεροδρόμιο της Τρίπολης

Νωρίτερα, η Κυβέρνηση Εθνικής Συμφιλίωσης (GNA) από την πλευρά της κατήγγειλε τη ρίψη ρουκετών στο μοναδικό «ανοιχτό» αεροδρόμιο της Τρίπολης. Πρόκειται για το αεροδρόμιο «Μιτίκα», το οποίο άνοιξε τις «πύλες» του στις αρχές της προηγούμενης εβδομάδες, χάρη στις διαπραγματεύσεις που προηγήθηκαν σε Μόσχα και Βερολίνο.

Το διεθνές αεροδρόμιο Μίτιγκα έγινε στόχος «έξι ρουκετών Grad», μία ενέργεια που συνιστά «κατάφωρη απειλή» στην ασφάλεια της κυκλοφορίας των αεροσκαφών και «μία νέα παραβίαση της εκεχειρίας», η οποία εφαρμόσθηκε στις 12 Ιανουαρίου μεταξύ των εμπολέμων πλευρών, δήλωσε ο εκπρόσωπος των στρατιωτικών δυνάμεων της κυβέρνησης της Τρίπολης, Μοχάμαντ Γκνούνου.

Οι πτήσεις εκτρέπονται προς το αεροδρόμιο της πόλης Μισράτα, σε απόσταση 200 χιλιομέτρων ανατολικά της Τρίπολης.