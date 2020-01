Σακελλαροπούλου σπίτι: Αστυνομικοί έλεγξαν ύποπτο μηχανάκι έξω από την οικία της ΠτΔ

Σακελλαροπούλου σπίτι: Αστυνομικοί έλεγξαν έναν μηχανάκι που ήταν σταθμευμένο κοντά στο σπίτι της νέας Προέδρου της Δημοκρατίας Αικατερίνης Σακελλαροπούλου και τους φάνηκε ύποπτο. Η Αικατερίνη Σακελλαροπούλου ψηφίστηκε την Τετάρτη νέα Πρόεδρος της Δημοκρατίας και πλέον τα μέτρα ασφαλείας γύρω της είναι πολύ αυξημένα, κάτι που αποδείχθηκε σήμερα το πρωί έξω από το σπίτι της.

Όπως μετέδωσε το ΟΡΕΝ, οι άνδρες της ΟΠΚΕ έκαναν έλεγχο σε ένα μηχανάκι που βρισκόταν έξω από το σπίτι της Προέδρου της Δημοκρατίας, Αικατερίνης Σακελλαροπούλου, στο Μεταξουργείο. Τελικά δεν προέκυψε κάτι.

Η Αικατερίνη Σακελλαροπούλου εξελέγη την Τετάρτη, 22 Ιανουαρίου του 2020, πρώτη γυναίκα Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας. Συνολικά ψήφισαν 294 βουλευτές, ενώ σημειώθηκαν και 6 απουσίες.

Την πρόταση της Ν.Δ. υπερψήφισαν 261 βουλευτές από το κυβερνών κόμμα, τον ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΙΝ.ΑΛΛ. ενώ «παρών» δήλωσαν 33 βουλευτές από το ΚΚΕ, την Ελληνική Λύση και το ΜέΡΑ 25.

Από την ψηφοφορία απουσίαζαν οι βουλευτές Α. Σαμαράς (ΝΔ), Τρ. Αλεξιάδης (ΣΥΡΙΖΑ), Ν. Συρμαλένιος (ΣΥΡΙΖΑ), Κ. Ζουράρις (ΣΥΡΙΖΑ), Αλ. Μεϊκόπουλος (ΣΥΡΙΖΑ) και Κ. Αδάμου (ΜέΡΑ2%). Οι κ. Σαμαράς, Αλεξιάδης και Συρμαλένιος έστειλαν επιστολή με την οποία δήλωναν ότι εάν παρίσταντο θα ψήφιζαν την κ. Σακελλαροπούλου, ενώ η κα Αδάμου ότι θα ψήφιζε «παρών». Δεν έστειλαν επιστολή οι κ. Μεϊκόπουλος και Ζουράρις.

Με ανάρτησή της twitter η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, συνεχάρη την Αικατερίνη Σακελλαροπούλου για την εκλογή της στο αξίωμα Προέδρου της Δημοκρατίας.

«Συγχαρητήρια στην Αικατερίνη Σακελλαρόπουλου, την πρώτη γυναίκα πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, η οποία εξελέγη με πολύ μεγάλη πλειοψηφία σήμερα από το ελληνικό Κοινοβούλιο. Η Ελλάδα προχωρά μπροστά στη νέα εποχή της ισότητας» αναφέρει ειδικότερα η πρόεδρος της Κομισιόν.

Congratulations to Aikaterini Sakellaropoulou – the first female President of the Hellenic Republic elected with a very large majority today in the Hellenic Parliament.

🇬🇷 is moving ahead into a new era of equality. #europeisawoman

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 22, 2020