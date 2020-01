Slipknot Ελλάδα: Έρχονται για το Release Athens

Slipknot Ελλάδα: Οι Slipknot έρχονται στην Αθήνα στο πλαίσιο του Release Athens 2020. Το Release Athens ανακοίνωσε ότι οι Slipknot έρχονται στην Αθήνα, την Παρασκευή, 24 Ιουλίου 2020, στο ΟΑΚΑ. Το ιστορικό μέταλ συγκρότημα από τις ΗΠΑ θα βρεθεί στον ανοιχτό χώρο του ΟΑΚΑ για μια μοναδική συναυλία, με τους διοργανωτές να υπόσχονται ένα «εμπρηστικό σόου» και μια «ηχητική επίθεση» σε κάθε αίσθηση. Στο συναυλία των Slipknot στην Αθήνα θα ακουστούν κομμάτια όπως τα People = Shit, Surfacing, Duality, Wait and Bleed, Unsainted, Disaster piece, Before I Forget, Psychosocial. Το Release Athens επιφυλάσσεται μάλιστα να ανακοινώσει σύντομα τα ονόματα που θα πλαισιώσουν τους Slipknot τη συγκεκριμένη ημέρα.

Το 9μελές συγκρότημα από την Αϊόβα των ΗΠΑ έχει καταφέρει να γίνει ένα από τα μεγαλύτερα συγκροτήματα του σκληρού ήχου την τελευταία 25ετία. Οι Slipknot κατέκτησαν το κοινό τόσο με τους δίσκους όσο και το σόου πάνω στη σκηνή. «We don’t play shows. We start wars», έχει πει ο Corey Taylor και το Release Athens υπόσχεται ανάλογο «πολεμικό» σόου στις 24 Ιουλίου 2020. Το μέταλ συγκρότημα έχει πετύχει εκατομμύρια πωλήσεις και έχει κερδίσει αμέτρητα βραβεία. Κλασικοί δίσκοι θεωρούνται πλέον τα «Ιowa», «Vol.3: (The Subliminal Verses)» και το «We Are Not Your Kind» που βρίσκεται σε όλες τις λίστες με τους κορυφαίους δίσκους για το 2019.

Η προπώληση των εισιτηρίων για τους Slipknot ξεκινάει την Πέμπτη, 23 Ιανουαρίου, στις 11:00. Τα εισιτήρια αρχικά και μέχρι την Κυριακή, 26 Ιανουαρίου, θα κοστίζουν 55 ευρώ. Από τη Δευτέρα, 27 Ιανουαρίου η τιμή θα διαμορφωθεί στα 60 ευρώ. Οι επόμενες φάσεις της προπώλησης θα ανακοινωθούν στην πορεία. Παράλληλα, διατίθενται περιορισμένα VIP εισιτήρια, με πρώτη τιμή στα 125 ευρώ. Τέλος, διατίθενται και πακέτα εισιτηρίων για τις υπόλοιπες συναυλίες που έχουν ανακοινωθεί, με τους Judas Priest, Sabaton, Amon Amarth, κ.α.