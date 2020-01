Κοροναϊός Κίνα: Αυξάνονται οι νεκροί, σε συναγερμό αεροδρόμια και σταθμοί

Κοροναϊός Κίνα: Ανεβαίνει με την ώρα ο αριθμός των θυμάτων από την επιδημία που προκαλεί ο νέος κοροναϊός στην Κίνα. Μετά τον τελευταίο απολογισμό, οι υγειονομικές αρχές ανακοίνωσαν πως έχουν καταγραφεί 9 θάνατοι, ενώ έχουν εντοπίσει πάνω από 400 κρούσματα σε 13 επαρχίες. Μέχρι χθες ο απολογισμός έκανε λόγο για έξι νεκρούς και περίπου 300 κρούσματα, με τον αριθμό να ανεβαίνει τις πρώτες πρωινές ώρες. «Ο ιός, ο οποίος μεταδίδεται διά της αναπνευστικής οδού, ενδέχεται πλέον να προσαρμόζεται, να μεταλλάσσεται και να μεταδίδεται ευκολότερα», ανέφερε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου της Εθνικής Επιτροπής Υγείας ο Λι Μπιν, υφυπουργός Υγείας.

Πρόκειται για νέο στέλεχος της οικογένειας των κοροναϊών, στην οποία ανήκει επίσης αυτό που προκαλεί το Σοβαρό Οξύ Αναπνευστικό Σύνδρομο (ΣΟΑΣ), το οποίο είχε στοιχίσει τη ζωή σε σχεδόν 800 ανθρώπους σε διεθνές επίπεδο όταν ξέσπασε επιδημία επίσης στην Κίνα.

Οι κινεζικές υγειονομικές αρχές ανακοίνωσαν ότι λαμβάνουν μέτρα για να περιορίσουν την επιδημία, καθώς εκατοντάδες εκατομμύρια άνθρωποι ταξιδεύουν ήδη ή θα ταξιδέψουν εντός της εβδομάδας αυτής των διακοπών για το κινεζικό σεληνιακό νέο έτος. Ανάμεσα στα μέτρα είναι η απολύμανση και ο εξαερισμός αεροδρομίων, σιδηροδρομικών σταθμών, εμπορικών κέντρων. «Αν χρειαστεί» θα γίνονται θερμομετρήσεις σε «πολυσύχναστες τοποθεσίες», ανέφερε η Εθνική Επιτροπή Υγείας.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) συνεδριάζει εκτάκτως σήμερα για να εξετάσει εάν θα πρέπει να κηρυχθεί «κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τη δημόσια υγεία διεθνούς εμβέλειας». Κρούσματα του νέου κοροναϊού έχουν πλέον εντοπιστεί στις ΗΠΑ, στην Ασία (Ιαπωνία, Νότια Κορέα, Ταϊλάνδη, Ταϊβάν, Μακάο), ενώ ύποπτο κρούσμα βρέθηκε και στην Αυστραλία. Πολλές χώρες του κόσμου με απευθείας ή έμμεσες αεροπορικές συνδέσεις με τη Βουχάν, ενισχύουν τα μέτρα ελέγχου των επιβατών που ταξιδεύουν προς και από αυτή, καθώς βρίσκονται σε επιφυλακή, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα. Οι κινεζικές αρχές ανακοίνωσαν πως λαμβάνουν πλέον πιο αυστηρά μέτρα στα νοσοκομεία για την προστασία του υγειονομικού προσωπικού της χώρας. Ο Γκάο Φου, επικεφαλής του κέντρου πρόληψης και ελέγχου ασθενειών της Κίνας, ερωτηθείς πόσο θανατηφόρος είναι ο νέος κοροναϊός, επισήμανε ότι ακόμη η επιστημονική έρευνα για αυτόν είναι σε εξέλιξη.

BREAKING NEWS: This is not a scene from some apocalyptic horror movie, this is a #coronavirus outbreak in China. The SARS like virus has already spread to four countries and infected more than 1700 people. US airports are monitored. Be on alert, stay safe! pic.twitter.com/PIc7NYvsGO

— Max Howroute▫️ (@howroute) January 20, 2020