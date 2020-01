Τσιτσιπάς – Αυστραλία: Πρόκριση άνευ αγώνα, δεν κατέβηκε ο Κολσράιμπερ

Τσιτσιπάς – Αυστραλία: Την πρόκρισή του στον 3ο γύρο του Αυστραλιανού Όπεν, πανηγύρισε δίχως να… ιδρώσει ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Ο Γερμανός τενίστας λίγες ώρες πριν τον αγώνα του με τον Στέφανο έκανε γνωστό πως αποσύρεται λόγω τραυματισμού. Το πρόβλημά του εντοπίζεται στους κοιλιακούς. Έτσι ο Έλληνας τενίστας παίρνει χωρίς κόπο την πρόκριση. Υπενθυμίζεται ότι στον πρώτο γύρο του Grand Slam, ο Τσιτσιπάς προκρίθηκε με 3-0 σετ κόντρα στον Καρούζο.

Στον επόμενο γύρο, αυτόν των «32» του τουρνουά στη Μελβούρνη ο Τσιτσιπάς θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Γκάριν-Ράονιτς, με στόχο την πρόκριση στους «16» για δεύτερη συνεχόμενη σεζόν. Το παιχνίδι του Στέφανου για τον τρίτο γύρο θα διεξαχθεί την Παρασκευή, χωρίς ωστόσο να έχουν γίνει γνωστές οι ώρες της αναμέτρησης.

Unfortunately Philipp Kohlschreiber has withdrawn from his #AusOpen match vs Stefanos Tsitsipas due to a muscle strain.

Their match – third on Melbourne Arena – will be replaced by Raonic vs Garin.

— #AusOpen (@AustralianOpen) 22 Ιανουαρίου 2020