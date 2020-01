Κοροναϊός νεκροί: Αυξάνονται τα θύματα – Τι πρέπει να γνωρίζουμε για τα συμπτώματα, τη μετάδοση, την αντιμετώπιση

Κοροναϊός νεκροί: Μεγαλώνει η ανησυχία στις χώρες της Ασίας για τη διάδοση του νέου κοροναϊού, ο οποίος ευθύνεται για τον θάνατο έξι ανθρώπων και τη νόσηση 291 άλλων, κυρίως στην Κίνα και την πόλη Γιουχάν, όπου εντοπίστηκε αρχικά ο ιός. Περίπου τα 270 από αυτά βρίσκονται στην επαρχία Χουμπέι, της οποίας πρωτεύουσα είναι η Βουχάν, μια πόλη 11 εκατομμυρίων κατοίκων που ήδη έχει καταγράψει 258 κρούσματα. Η επιδημία ήδη εξαπλώνεται σε άλλες κινεζικές πόλεις με 15 κρούσματα στη νότια επαρχία Γκουανγκντόνγκ, πέντε στην πρωτεύουσα της Κίνας, το Πεκίνο, πέντε στην ανατολική επαρχία Ζεζιάνγκ, δύο στη βόρεια πόλη Τιαντζίν και δύο στην Σανγκάη.

Συνολικά 922 ασθενείς στην Κίνα βρίσκονται υπό παρακολούθηση σε νοσοκομεία της χώρας. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) προειδοποιεί ότι θα «πρέπει να αναμένουμε περισσότερα κρούσματα του ιού σε άλλα τμήματα της χώρας και πιθανόν και σε άλλες χώρες μέσα στις επόμενες ημέρες». Οι αρχές της Βουχάν χρησιμοποιούν θερμόμετρα υπερύθρων για να ελέγχουν τους επιβάτες στα αεροδρόμια, στους σιδηροδρομικούς σταθμούς και σε άλλους σταθμούς επιβατών από τις 14 Ιανουαρίου.

Στα κινεζικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν κυκλοφορήσει φωτογραφίες με μεγάλες ουρές να σχηματίζονται από πολίτες που περιμένουν για να αγοράσουν τις ειδικές μάσκες, ενώ με τη ζήτηση να αυξάνεται δραματικά ορισμένοι διαδικτυακοί πωλητές περιορίζουν τον αριθμό των προϊόντων αυτών.

