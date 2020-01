Διάσκεψη Βερολίνου για Λιβύη – ευτράπελα: Εικόνες που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου

Διάσκεψη Βερολίνου για Λιβύη – ευτράπελα: Αγαπημένο κομμάτι κάθε διάσκεψης τα ευτράπελα. Σε αυτή για τη Λιβύη στο Βερολίνο, πριν από τις κρίσιμες αποφάσεις, πολλά ήταν τα περιστατικά που σχολιάστηκαν. Απαρατήρητη δεν πέρασε η στιγμή της χειραψίας ανάμεσα σε Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος εμφανίζεται σκληρός επικριτής της Τουρκίας, και Ταγίπ Ερντογάν. Τον γύρο των κοινωνικών δικτύων έκανε και η στιγμή που ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον, προτού συναντήσει την Άνγκελα Μέρκελ, «κόλλησε» στο αυτοκίνητό του.

Τα φώτα της δημοσιότητας μονοπώλησαν και τα χαμόγελα όπως και οι χειραψίες πριν από την έναρξη των εργασιών. Ζεστή η χειραψία του Ρώσου προέδρου με και τον Αμερικανό υπουργό Μάικ Πομπέο όπως και θερμό ήταν το κλίμα ανάμεσα στον ΥΠΕΞ των ΗΠΑ και τον Ταγίπ Ερντογάν. Στα ύψη, πάντως, βρίσκεται η αγωνία για τον τρόπο με τον οποίο θα κινηθεί ο Ερντογάν την ίδια ώρα που οι αξιώσεις του αντίκεινται στους όρους του Διεθνούς Δικαίου. Στόχος, όπως ξεκαθαρίζεται στο προσχέδιο του ΟΗΕ για τη Λιβύη, η κατάπαυση του πυρός και ο τερματισμός του πολυετούς εμφυλίου.

Boris Johnson gets stuck in car before meeting Merkel at #LibyaConference MORE: https://t.co/B9DGCO8yrS pic.twitter.com/7gb1idArw0 — RT (@RT_com) January 19, 2020

Η στιγμή που η Άνγκελα Μέρκελ με βλέμμα αγωνίας αναζητούσε τον Βλαντιμίρ Πούτιν για την καθιεωρημένη φωτογράφηση και η στιγμή κατά την οποία αμήχανη τρώει τα νύχια της…

📹 | Leaders of the country's that attend the #Berlin summit on #Libya posed for a family photo prior to the conference pic.twitter.com/vZEgIQKFGG — EHA News (@eha_news) January 19, 2020

Ο Ιταλός πρωθυπουργός, Τζουζέπε Κόντε, έψαχνε απεγνωσμένα πού θα σταθεί, στη συνέχεια δεν ήξερε από πού να περάσει για να φτάσει στη θέση του και τελικά… τα κατάφερε.

Ο Ερντογάν… γδύθηκε

Επίσης, προσερχόμενος στη Διάσκεψη, ο Ταγίπ Ερντογάν στάθηκε ανάμεσα στην Άνγκελα Μέρκελ και τον γενικό γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτιέρες για να φωτογραφηθεί, αλλά τελευταία στιγμή παρατήρησε πως θα έβγαινε ωραιότερος στα στιγμιότυπα χωρίς παλτό κι έτσι “γδύθηκε” και φωτογραφήθηκε χαμογελαστός.