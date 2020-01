Βερολίνο διάσκεψη: Σε εξέλιξη η Σύνοδος – Τα τετ α τετ των ηγετών

Βερολίνο διάσκεψη: Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα η σπουδαία διάσκεψη του Βερολίνου για τη Λιβύη, η οποία έχει ως στόχο την επίτευξη εκεχειρίας στην περιοχή. Οργιώδεις ήταν εν τω μεταξύ οι διεργασίες που προηγήθηκαν με τους μετέχοντες στη διάσκεψη να πραγματοποιούν αρκετές διμερείς επαφές ακόμα και λίγο πριν την επίσημη έναρξή της όπως συνέβη με το ραντεβού του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Ελάχιστα λεπτά πριν την έναρξη της διάσκεψης, μάλιστα, το πρακτορείο Sputnik μετέδωσε την πληροφορία ότι η Άνγκελα Μέρκελ συναντήθηκε τόσο με τον Χαλίφα Χαφτάρ όσο και με τον Φαγιέζ αλ Σάρατζ παρουσία του υπουργού Εξωτερικών της Γερμανίας, Χάικο Μάας.

Τα μέλη της τουρκικής αντιπροσωπείας είχε και άλλες επαφές με τον Ερντογάν να συναντά τον Φαγιέζ αλ Σάρατζ και τον Μεβλούτ Τσαβούσογλου να συναντά τους υπ. Εξωτερικών ΗΠΑ και Ιταλίας, Μάικ Πομπέο και Λουίτζι ντι Μάιο. Σύμφωνα με το πρακτορείο Anadolu ο Τούρκος πρόεδρος είπε στον Ρώσο ομόλογό του ότι η διάσκεψη του Βερολίνου θα πρέπει να διασφαλίσει την κατάπαυση του πυρός και την έναρξη πολιτικής διαδικασίας για την ειρήνη στη χώρα αυτή ενώ παράλληλα επιτέθηκε στον Χαλίφα Χαφτάρ λέγοντας ότι πρέπει να μπει ένα τέλος στην επιθετική συμπεριφορά του Λίβυου στρατάρχη.

Erdogan, Putin meeting ahead of Berlin conference on Libya https://t.co/QqQiyyRdgT pic.twitter.com/PwbZzJ78Ca — ANADOLU AGENCY (ENG) (@anadoluagency) 19 Ιανουαρίου 2020

Διάσκεψη Βερολίνου: «Ελπίζουμε ότι η σύγκρουση θα επιλυθεί»

Πριν τη συνάντησή του με τον Ερντογάν ο Ρώσος πρόεδρος εξέφρασε την ελπίδα η διάσκεψη να φέρει περαιτέρω πρόοδο μετά τα πρώτα αποτελέσματα των ειρηνευτικών προσπαθειών της Μόσχας έφεραν τα πρώτα αποτελέσματα. «Δεν χάνουμε την ελπίδα ότι ο διάλογος θα συνεχισθεί και η σύγκρουση θα επιλυθεί» σημειώνοντας ότι Ρωσία και Τουρκία έκαναν «ένα πολύ καλό βήμα» όταν κάλεσαν τις λιβυκές παρατάξεις να σταματήσουν τις μάχες.

Από την πλευρά του ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάικ Πομπέο, ειχε συνάντηση με τον υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, τον Τούρκο ΥΠΕΞ, τον πρόεδρο της Αιγύπτου αλ Σίσι και τον ύπατο εκπρόσωπο Εξωτερικής Πολιτικής και Άμυνας της ΕΕ, Γιοσέπ Μπορέλ. Ο Αμερικανός ΥΠΕΞ ζήτησε να υπάρξει επιστροφή στη πολιτική διαδικασία εύρεσης λύσης υπό τον ΟΗΕ στη Λιβύη και τη δημιουργία ενός αξιόπιστου μηχανισμού παρακολούθησης της κατάπαυσης του πυρός.

Today in #Berlin, Turkish Foreign Minister Cavusoglu and I discussed the #Libyan peace process. We agreed on the need for a formal ceasefire agreement and credible monitoring mechanism. pic.twitter.com/bXxnDckLYK — Secretary Pompeo (@SecPompeo) 19 Ιανουαρίου 2020

It was a pleasure meeting in Berlin with EU High Representative @JosepBorrellF today to discuss our shared challenges, including ways we can work together toward greater peace and security in the Middle East and North Africa. pic.twitter.com/DEbMdflez6 — Secretary Pompeo (@SecPompeo) 19 Ιανουαρίου 2020