Ερντογάν – Μητσοτάκης: Νέα πυρά του σουλτάνου – “Η Ελλάδα φρίκαρε με τις κινήσεις μας”

Ερντογάν – Μητσοτάκης: Πυρά κατά της Ελλάδας με νέες προκλητικές δηλώσεις εξαπέλυσε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν λίγο πριν την αναχώρησή του για τη γερμανική πρωτεύουσα, υποστηρίζοντας ότι η Αθήνα είναι σε δύσκολη θέση λόγω των κινήσεων της Τουρκίας, επειδή δεν προσκλήθηκε στη Διάσκεψη του Βερολίνου για τη Λιβύη. «Η Ελλάδα βρίσκεται σε δύσκολη θέση, γι’ αυτό και επικοινώνησε με τη Γερμανία. Η Ελλάδα εκνευρίστηκε με τη συμφωνία που υπέγραψε η Τουρκία με τη Λιβύη και τήρησε ρεβανσιστική στάση. Γι’ αυτό και κάλεσε τον Χαφτάρ. Η Ελλάδα έχει φρικάρει με τις κινήσεις της Τουρκίας. Ο Μητσοτάκης παίζει λάθος το παιχνίδι», είπε ο Ερντογάν, υποστηρίζοντας ότι «δεν είναι σωστά τα βήματα που κάνει» ο Έλληνας πρωθυπουργός.

Ο Ερντογάν υποστήριξε ότι η ελληνική κυβέρνηση έκανε λάθος κι ότι δεν υπήρχε κανένας λόγος να τον συναντήσει από τη στιγμή που αναγνωρισμένος ηγέτης από τον ΟΗΕ στη Λιβύη είναι ο Φαγέζ αλ Σάρατζ. Ο Τούρκος πρόεδρος κατηγόρησε τη διεθνή κοινότητα ότι δεν αντέδρασε αρκούντως στις επιθέσεις του «πραξικοπηματία» Χαφτάρ. Υποστήριξε ότι «οι τρομοκρατικές οργανώσεις όπως το ISIS και η Αλ Κάιντα έχουν επανακτήσει έδαφος στη Λιβύη και οι επιθέσεις τους απειλούν ολόκληρη τη λεκάνη της Μεσογείου» κι ότι «η Τουρκία έχει το κλειδί για την ειρήνη στη Λιβύη».

