Διάσκεψη Βερολίνου – Τουρκία: Νέες προκλήσεις Ερντογάν – Τσαβούσογλου

Διάσκεψη Βερολίνου – Τουρκία: Κολλημένος στην πολιτική των προκλήσεων και του επεκτατισμού, ο Ταγίπ Ερντογάν δεν διστάζει να προβεί σε νέα επίδειξη ισχύος λίγο μετά την δημοσίευση της έκθεσης του ΟΗΕ για τη Λιβύη πριν από την κρίσιμη Διάσκεψη στο Βερολίνο, στην οποία θα απουσιάζει η Ελλάδα. Τεντώνει το σχοινί ο Τούρκος πρόεδρος λίγες ώρες πριν τη Διάσκεψη του Βερολίνου όπου θα επιχειρηθεί να βρεθεί πολιτική λύση μεταξύ των αντιμαχόμενων πλευρών Σάρατζ – Χαφτάρ και να υπάρξει κατάπαυση του πυρός.

Σε εκδήλωση στην Κωνσταντινούπολη, ο Τούρκος πρόεδρος, χωρίς να αποχωρίζεται τις εθνικιστικές κορώνες, τόνισε ότι η χώρα του θα χρησιμοποιήσει κάθε μέσο πολιτικής και στρατιωτικής εξουσίας σε θέματα που αφορούν σε Ανατολική Μεσόγειο και Λιβύη. Κλιμακώνοντας τις προκλήσεις και αψηφώντας τις προσπάθειες για κατάπαυση του πυρός στη Λιβύη, ρίχνει νερό στον μύλο της αντιπαράθεσης του Φαγιέζ Aλ Σαράτζ και του Χαλίφα Χαφτάρ και επισημαίνει: «Η Τουρκία θα συνεχίσει να βρίσκεται στη Λιβύη μέχρι να αναγνωριστούν τα δικαιώματά της στη Ανατολική Μεσόγειο, όπως και η διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση του Σάρατζ».

Την ίδια ώρα στο φως της δημοσιότητας ήρθε το προσύμφωνο για τη Διάσκεψη του Βερολίνου. Σύμφωνα με το πρακτορείο TASS, το προσχέδιο των τελικών εγγράφων που αναμένεται να υπογράψουν οι συμμετέχοντες στην αυριανή Διάσκεψη του Βερολίνου, αναφέρει τα εξής:

«Εμείς στηρίζουμε την Πολιτική Συμφωνία για τη Λιβύη ως βιώσιμο πλαίσιο για την πολιτική λύση στη Λιβύη», αναφέρει το έγγραφο. «Ζητάμε επίσης τη δημιουργία ενός λειτουργικού Προεδρικού Συμβουλίου και τη δημιουργία μιας μοναδικής, ενιαίας, περιεκτικής και αποτελεσματικής λιβυκής κυβέρνησης που θα εγκριθεί από τη Βουλή των Αντιπροσώπων», προσθέτει το έγγραφο.

«Η Ευρώπη θα βρεθεί αντιμέτωπη με νέα προβλήματα και απειλές εάν η νόμιμη κυβέρνηση της Λιβύης πέσει». Αυτό υποστηρίζει σε άρθρο του στο Politico -το οποίο δημοσιεύεται μια μόλις ημέρα πριν από την κρίσιμη Διάσκεψη του Βερολίνου- ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. «Τρομοκρατικές οργανώσεις, όπως ο ISIS και η Αλ Κάιντα, που υπέστησαν στρατιωτικές ήττες στη Συρία και το Ιράκ, θα βρουν πρόσφορο έδαφος για να σταθούν και πάλι στα πόδια τους», έγραψε ο Τούρκος πρόεδρος.

Στην αρχή του άρθρου του, ο Ερντογάν στρέφει τα «πυρά» του κατά της Δύσης, τονίζοντας ότι η Λιβύη βρίσκεται εν μέσω ενός αιματηρού εμφύλιου πολέμου την τελευταία δεκαετία, ωστόσο η διεθνής κοινότητα δεν ανέλαβε της ευθύνες της για να μπει ένα τέλος στη βία και να επανέλθει η ειρήνη και η σταθερότητα στη χώρα.

«Σήμερα, είμαστε μάρτυρες αυτής της απάθειας» τονίζει ο Τούρκος πρόεδρος.

«Η κυβέρνηση της Λιβύης, την οποία αναγνωρίζουν τα Ηνωμένα Έθνη, δέχεται επίθεση από τον πολέμαρχο Χαλίφα Χαφτάρ για αρκετά χρόνια. Η ένοπλη ομάδα του, η οποία προσπαθεί να διεξάγει πραξικόπημα στη χώρα, έχει τη στήριξη μη δημοκρατικών κυβερνήσεων μεταξύ των οποίων αυτές της Αιγύπτου, της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων».

«Η Γερμανία, η οποία στηρίζει τη νόμιμη κυβέρνηση και τη διπλωματία, θα φιλοξενήσει ειρηνευτική σύνοδο στο Βερολίνο την Κυριακή. Αντίθετα, η Γαλλία τάσσεται στο πλευρό του Λίβυου πραξικοπηματία Χαφτάρ και απέναντι στη νόμιμη κυβέρνηση. Ορισμένοι ενδέχεται να αναρωτηθούν γιατί η Ευρώπη θα πρέπει να ανακατευτεί στη λιβυκή σύγκρουση, δεδομένου ότι υπάρχουν άλλοι πόλεμοι, άλλες συγκρούσεις και ανθρωπιστικές κρίσεις που ξεδιπλώνονται σε ολόκληρο τον κόσμο».

Συνεχίζοντας, ο Τούρκος πρόεδρος υποστηρίζει ότι σε περίπτωση που η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν στηρίξει την κυβέρνηση Σάρατζ, τότε θα «προδίδει τις βασικές αξίες της».

Μάλιστα, ο Τούρκος πρόεδρος προειδοποιεί πως σε περίπτωση που πέσει η κυβέρνηση Σάρατζ, τότε η Ευρώπη θα βρεθεί αντιμέτωπη με νέα προβλήματα και απειλές.

Όπως υποστηρίζει τρομοκρατικές οργανώσεις, όπως ο ISIS και η Αλ Κάιντα, που υπέστησαν στρατιωτικές ήττες στη Συρία και το Ιράκ να βρουν πρόσφορο έδαφος για να σταθούν και πάλι στα πόδια τους ενώ ορισμένες ομάδες που ενστερνίζονται την ιδεολογία αυτών των οργανώσεων, μάχονται στο πλευρό του Χαφτάρ.

«Σε περίπτωση που η σύγκρουση συνεχιστεί, η βία και η αβεβαιότητα θα πυροδοτήσουν παράνομη μετανάστευση προς την Ευρώπη» γράφει ο Τούρκος πρόεδρος, που χαρακτηρίζει τεστ για την Ευρωπαϊκή Ένωση τον λιβυκό εμφύλιο.

«Οι Ευρωπαίοι φίλοι και σύμμαχοί μας πρέπει να κατανοήσουν ότι δεν μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο μόνο όταν παραπονιούνται ή εκφράζουν ανησυχία. Το διεθνές δίκαιο, η δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν μπορούν να υπερασπιστούν χωρίς κάποια ανάληψη ευθύνης. Η ιστορία μάς διδάσκει ότι η επιβράβευση όσων γυρνούν την πλάτη στη διπλωματία και χλευάζουν τη διεθνή κοινότητα οδηγεί σε σοβαρότερα προβλήματα στην πορεία. Και όμως, οι πρόσφατες εξελίξεις στη Λιβύη δείχνουν ότι ορισμένοι Ευρωπαίοι ηγέτες δεν έχουν μάθει ακόμη αυτά τα μαθήματα. Η Ευρώπη πρέπει να δείξει στον κόσμο ότι διαδραματίζει ρόλο στη διεθνή αρένα.

Η επερχόμενη ειρηνευτική Διάσκεψη του Βερολίνου είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα προς αυτό τον στόχο. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες πρέπει, όμως, να μιλούν λιγότερο και να επικεντρώνονται στο να κάνουν σταθερά βήματα. (…) Δεδομένου ότι η Ευρώπη δεν θέλει να προσφέρει στρατιωτική στήριξη στη Λιβύη, η εμφανής επιλογή θα ήταν να συνεργαστεί με την Τουρκία, που ήδη έχει υποσχεθεί στρατιωτική βοήθεια. Η Τουρκία στηρίζει την αναγνωρισμένη από τα Ηνωμένα Έθνη κυβέρνηση της Λιβύης και μέσω των πρόσφατων μνημονίων ασφάλειας και στρατιωτικής συνεργασίας, υποσχεθήκαμε να προστατεύσουμε την κυβέρνηση της Λιβύης από τους πραξικοπηματίες. Προς αυτή την κατεύθυνση, θα εκπαιδεύσουμε τις λιβυκές δυνάμεις ασφαλείας και θα τις βοηθήσουμε να πολεμήσουν την τρομοκρατία, την εμπορία ανθρώπων και άλλες σοβαρές απειλές εναντίον της διεθνούς ασφάλειας».

«Η Ευρώπη βρίσκεται σε μια διασταύρωση. Και σε αυτή την ιστορική διασταύρωση, αυτοί που εργάζονται για την ειρήνη θα πρέπει να είναι θαρραλέοι και να κάνουν ό,τι είναι δυνατό για να βάλουν ένα τέλος στη βία. Η Ευρώπη μπορεί να βασιστεί στην Τουρκία -έναν παλιό φίλο και πιστό σύμμαχο- ώστε να επιτευχθεί αυτός ο στόχος».

Με μήνυμά του στο Twitter, ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου εξαπολύει επίθεση κατά του Έλληνα υπουργού Εξωτερικών και της ελληνικής κυβέρνησης, τονίζοντας ότι η παρουσία του Λίβυου στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ στην Αθήνα και οι δηλώσεις του Νίκου Δένδια, υπονομεύουν τις προσπάθειες για ειρήνη στη Λιβύη.

«Προσκαλώντας τον Χάφταρ στην Ελλάδα και αναδεικνύοντας την ελληνική εθνική ατζέντα, οι Έλληνες σαμποτάρουν τις προσπάθειες για την ειρήνη στην Λιβύη. Θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε στους Έλληνες φίλους μας ότι αυτές οι άκαρπες προσπάθειες είναι μάταιες», ανέφερε ο Τσαβούσογλου σε μήνυμα στο Twitter.

