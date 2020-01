Διάσκεψη Βερολίνου για Λιβύη: Στο «κόκκινο» ο διπλωματικός πυρετός

Διάσκεψη Βερολίνου για Λιβύη: Σε εξέλιξη είναι η Διάσκεψη του Βερολίνου, με τις μεγάλες δυνάμεις να έχουν πάρει θέση στο τραπέζι για να συζητήσουν το μέλλον της Λιβύης και να διερευνήσουν το ενδεχόμενο εξεύρεσης κοινά αποδεκτής ειρηνευτικής λύσης στην περιοχή. Στη Διάσκεψη του Βερολίνου δίνουν το «παρών» -μεταξύ άλλων- ηγέτες και αξιωματούχοι της Ρωσίας, της Αλγερίας, της Αιγύπτου, της Γαλλίας, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, της Ιταλίας, της Βρετανίας, της Κίνας και των ΗΠΑ. Στο Βερολίνο έχουν φθάσει, επίσης, ο πρωθυπουργός της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης της Τρίπολης Φαγιέζ αλ Σάρατζ αλλά και ο στρατάρχης Χαλίφα Χαφτάρ του Λιβυκού Εθνικού Στρατού (ΛΕΣ). Παραμένει, ωστόσο, ασαφές εάν οι δύο άνδρες θα βρεθούν στον ίδιο χώρο.

Η Γερμανία και τα Ηνωμένα Έθνη ελπίζουν να πείσουν τη Ρωσία, την Τουρκία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα αλλά και την Αίγυπτο να πιέσουν τις δύο πλευρές -τον Φαγιέζ αλ Σάρατζ και τον Χαλίφα Χαφτάρ- ώστε να καταλήξουν σε μια εκεχειρία διαρκείας στην Τρίπολη, βάζοντας ένα τέλος στον αιματηρό εμφύλιο που ξεκίνησε από την πτώση του Μουαμάρ Καντάφι και υπολογίζεται ότι έχει εκτοπίζει τουλάχιστον 140.000 ανθρώπους.

Erdogan, Putin meeting ahead of Berlin conference on Libya https://t.co/QqQiyyRdgT pic.twitter.com/PwbZzJ78Ca — ANADOLU AGENCY (ENG) (@anadoluagency) January 19, 2020

Διάσκεψη Βερολίνου για Λιβύη: Επαφές και ζυμώσεις

Η Άνγκελα Μέρκελ υποδέχτηκε το πρωί της Κυριακής τον Πρόεδρο του Κονγκό Ντένις Σάσου Νγκουέσο, ο οποίος θα τεθεί επικεφαλής της Υψηλής Επιτροπής της Αφρικανικής Ένωσης για την Λιβύη. Στις 13:15, η κ. Μέρκελ συναντήθηκε με τον Εμανουέλ Μακρόν ενώ στη συνέχεια καλωσόρισε όλους τους συμμετέχοντες στη Διάσκεψη. Ο Εμανουέλ Μακρόν εξαπέλυσε βολές κατά των χωρών που στέλνουν στρατεύματα στη Λιβύη, τονίζοντας πως τέτοιες κινήσεις ρίχνουν λάδι στη φωτιά της σύγκρουσης. «Αυτό πρέπει να τελειώσει» είπε ο κ. Μακρόν, όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters.

Μπαράζ διπλωματικών επαφών είχε και ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάικ Πομπέο. Ο Αμερικανός υπουργός συναντήθηκε με τον Τούρκο ομόλογό του Μεβλούτ Τσαβούσογλου και, όπως αναφέρει σε tweet του, οι δύο πλευρές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι θα πρέπει να συμφωνηθεί μια εκεχειρία και αξιόπιστος μηχανισμός ελέγχου. Στη συνέχεια, ο Μάικ Πομπέο είχε ένα σύντομο τετ-α-τετ με τον υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων αλλά και τον πρόεδρο της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι.

Productive discussion today with #UAE's Foreign Minister @ABZayed in Berlin. I emphasized the need for a lasting ceasefire, a return to a @UN-facilitated, Libyan-led political process, and the end of all foreign intervention in #Libya. pic.twitter.com/9RxDEYfnrV — Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 19, 2020

Met with President Sisi today and addressed the pointless and tragic death of detained U.S. citizen Moustafa Kassem in Egypt. On #Libya, President Sisi and I agreed on the urgent need for a return to a @UN-facilitated political process and a ceasefire. pic.twitter.com/xhhRxQhjwM — Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 19, 2020

Ολιγόλεπτη συνάντηση είχαν και οι Βλαντιμίρ Πούτιν και Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν

Προσερχόμενος, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν εξέφρασε την ελπίδα ότι η διάσκεψη του Βερολίνου για τη Λιβύη θα μπορέσει να φέρει περαιτέρω πρόοδο και πως οι ειρηνευτικές προσπάθειες της Μόσχας έφεραν τα πρώτα αποτελέσματα. «Δεν χάνουμε την ελπίδα ότι ο διάλογος θα συνεχισθεί και η σύγκρουση θα επιλυθεί», δήλωσε ο Πούτιν πριν συναντηθεί με τον τούρκο πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν στο περιθώριο της διάσκεψης. Ο Πούτιν δήλωσε πως η Ρωσία και η Τουρκία έκαναν «ένα πολύ καλό βήμα» όταν κάλεσαν τις λιβυκές παρατάξεις να σταματήσουν τις μάχες και πρόσθεσε πως οι μεγάλες στρατιωτικές ενέργειες έχουν σταματήσει στη Λιβύη.

Ο Ερντογάν, από την πλευρά του, είπε ότι ο στρατιωτικός διοικητής της ανατολικής Λιβύης Χαλίφα Χαφτάρ πρέπει να βάλει τέλος στην επιθετική στάση του, ώστε να ανοίξει ο δρόμος για μια πολιτική διαδικασία στη Λιβύη. «Για να εφαρμοσθούν τα άλλα στάδια της πολιτικής διαδικασίας και της λύσης, η επιθετική στάση του Χαφτάρ πρέπει να τερματιστεί», δήλωσε ο Ερντογάν σε σχόλιά του που μεταδόθηκαν από την τουρκική τηλεόραση κατά την έναρξη της συνάντησής του με τον Πούτιν.

It was a pleasure meeting in Berlin with EU High Representative @JosepBorrellF today to discuss our shared challenges, including ways we can work together toward greater peace and security in the Middle East and North Africa. pic.twitter.com/DEbMdflez6 — Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 19, 2020

Διάσκεψη Βερολίνου για Λιβύη: Τι αποκαλύπτει το προσχέδιο

Ρωσικά και γερμανικά ΜΜΕ έχουν δημοσιοποιήσει από χθες το προσχέδιο του ψηφίσματος της Διάσκεψης για του Βερολίνου, το οποίο συντάχθηκε από τον ΟΗΕ και στο οποίο φαίνεται πως έχουν ήδη συμφωνήσει 11 από τις χώρες που συμμετέχουν στις διαπραγματεύσεις. Οι βασικότεροι στόχοι είναι η άμεση κατάπαυση του πυρός, η τήρηση του εμπάργκο των Ηνωμένων Εθνών όσον αφορά στην αποστολή όπλων και στρατευμάτων αλλά και η έναρξη μιας διαδικασίας για την επίτευξη πολιτικής λύσης.

Όπως έγινε γνωστό σήμερα, το προσχέδιο καλεί και όλες τις πλευρές να απέχουν από τις εχθροπραξίες κατά πετρελαϊκών εγκαταστάσεων στη Λιβύη. Την ίδια ώρα, στο κείμενο γίνεται αναφορά σε μεταρρυθμίσεις στους τομείς της οικονομίας και της ασφάλειας.

Η στάση της Τουρκίας παραμένει ασαφής, καθώς ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε χθες πως η χώρα του δεν θα αποχωρήσει από τη Λιβύη μέχρι «να αναγνωρισθούν τα δικαιώματά της στην Ανατολική Μεσόγειο, όπως και η διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση του Σάρατζ». Μάλιστα, σε δηλώσεις του χθες και σήμερα, ο Ερντογάν έχει χαρακτηρίσει «αναξιόπιστο» τον στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ ενώ παράλληλα επέκρινε την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη στάση που κράτησε τον τελευταίο καιρό.

Τα ευτράπελα στην οικογενειακή φωτογραφία

Με ευτράπελα σημαδεύτηκε η οικογενειακή φωτογραφία των ηγετών που συμμετέχουν στη Διάσκεψη του Βερολίνου για την ειρήνευση στη Λιβύη. Οταν στήθηκαν για την καθιερωμένη φωτογραφία, οι φωτογράφοι πρώτοι αλλά και η Γερμανίδα Καγκελάριος Ανγκελα Μέρκελ αντιλήφθηκαν ότι κάτι έλειπε.

Ολοι… ψάχτηκαν και διαπίστωσαν ότι απουσίαζε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν. Ο πρόεδρος της Ρωσίας, όταν αντιλήφθηκε ότι τον περίμεναν, έσπευσε στη θέση του. Αμέσως μετά διαπιστώθηκε ότι και ο Ιταλός πρωθυπουργός, Τζουζέπε Κόντε, έψαχνε τη θέση του. Επιχείρησε να την βρει αλλά δεν ήξερα από πού να… περάσει.

https://twitter.com/eha_news/status/1218895743433441282?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1218895743433441282&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.iefimerida.gr%2Fkosmos%2Flive-i-diaskepsi-berolinoy-i-ora-tis-krisis-gia-mellon-tis-libyis