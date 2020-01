Έλλη Τρίγγου – Αργύρης Πανταζάρας: Το πρώην ζευγάρι σε καυτά φιλιά για χάρη παράστασης

Έλλη Τρίγγου – Αργύρης Πανταζάρας: Μπορεί να έχουν τραβήξει χωριστούς δρόμους στην προσωπική τους ζωή, ωστόσο, Ελλη Τρίγγου και Αργύρης Πανταζάρας συναντιόνται χάρη στην αγάπη που έχουν για την υποκριτική. Η πρωταγωνίστρια των «Αγριων Μελισσών», Ελλη Τρίγγου, και ο πρωταγωνιστής της σειράς «Κόκκινο Ποτάμι», Αργύρης Πανταζάρας ετοιμάζονται για την παράσταση με τίτλο «This is not Romeo and Juliet». Το τρέιλερ της παράστασης δείχνει τους δύο πρώην συντρόφους να φιλιούνται με πάθος.

Λίγα λόγια για την παράσταση, που πρωταγωνιστούν Έλλη Τρίγγου και Αργύρη Πανταζάρα

Δύο αιώνια έφηβοι ερωτεύονται σε ένα πάρτι μεταμφιεσμένων. Ονειρεύονται, δραπετεύουν από τη ζωή, και συνομιλούν με τον θάνατο! Σε έκσταση, υπό την επήρεια του έρωτα. Εισβάλουν στο θέατρο. Έχουν για φυλαχτό το έργο «Ρωμαίος και Ιουλιέτα» και είναι «βαριά οπλισμένοι» με όλα τα καταδικασμένα ζευγάρια του Σαίξπηρ. Ζευγάρια που έρχονται αντιμέτωπα με τον έρωτα, τον όρκο, την απόρριψη, και τον θάνατο. Δυο παιδιά που ήθελαν να χτίσουν τον δικό τους κόσμο και να δραπετεύσουν από αυτόν! Δυο πρωταγωνιστές χωρίς τα δικά τους λόγια. Δυο πρωταγωνιστές χωρίς το δικό τους έργο! Μια «πρόβα τζενεράλε» για τους ερωτευμένους.

Έλλη Τρίγγου – Αργύρης Πανταζάρας: 4 χρόνια μαζί

Ελλη Τρίγγου και Αργύρης Πανταζάρας ήταν ζευγάρι για τέσσερα χρόνια, ωστόσο, αποφάσισαν να τραβήξουν χωριστούς δρόμους. Η απόφασή τους έγινε γνωστή τον Φεβρουάριο του 2019. Μετά τον χωρισμό τους οι δύο ηθοποιοί κράτησαν φιλικές σχέσεις και πλέον πρωταγωνιστούν στην ίδια παράσταση σε σκηνοθεσία του Αργύρη Πανταζάρα.