Συμφωνία Τουρκίας Λιβύης: Η Γαλλία κατακρίνει το μνημόνιο πριν τη διάσκεψη στο Βερολίνο

Συμφωνία Τουρκίας Λιβύης: Τρεις μόλις ημέρες πριν από τη διάσκεψη του Βερολίνου για τη Λιβύη, η Γαλλία κατέκρινε τη συμφωνία της Τουρκίας με την αφρικανική χώρα. «Η συμφωνία αυτή αποτελεί άμεση αμφισβήτηση των συμφερόντων και των κυριαρχικών δικαιωμάτων των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ειδικότερα της Κύπρου και της Ελλάδας, και δεν είναι σύμφωνη με το Δίκαιο της Θάλασσας», απαντά σχετικά η εκπρόσωπος του γαλλικού υπουργείου Εξωτερικών, σύμφωνα με ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΞ της Γαλλίας. Στην απάντησή της, η εκπρόσωπος του γαλλικού υπουργείου Εξωτερικών αναφέρει ότι ο ΥΠΕΞ, Ζαν Ιβ Λε Ντριάν, το είχε χαρακτηρίσει θέμα μείζονος ανησυχίας και επισημαίνει πως η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράστηκε σαφέστατα για το θέμα αυτό στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 12 και 13 Δεκεμβρίου. Επίσης, παρέπεμψε στην ανακοίνωση που είχε εκδοθεί μετά τη σύνοδο των υπουργών Εξωτερικών Αιγύπτου, Γαλλίας, Κύπρου και Ελλάδας στις 8 Ιανουαρίου.

Ερωτηθείσα αν θα συζητηθεί το θέμα του μνημονίου στη σύνοδο της Κυριακής, η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Γαλλίας απάντησε ότι η διεθνής διάσκεψη για την ασφάλεια και την πολιτική κατάσταση στη Λιβύη, που θα πραγματοποιηθεί στις 19 Ιανουαρίου στο Βερολίνο, θα έχει ως στόχο την εδραίωση της διεθνούς συναίνεσης, που απαιτείται για μια βιώσιμη έξοδο από την κρίση στη Λιβύη και να θέσει τέλος στις εξωτερικές επιρροές, που τροφοδοτούν την κλιμάκωση της σύγκρουσης.

Στην κατεύθυνση αυτή, εξέφρασε την πλήρη στήριξη της Γαλλίας σε αυτή την πρωτοβουλία, έτσι ώστε η εκεχειρία που ανακοινώθηκε στις 12 Ιανουαρίου να οδηγήσει σε μια διαρκή κατάπαυση των εχθροπραξιών και να ξεκινήσει μια πραγματική πολιτική διαδικασία υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών και ένας διάλογος μεταξύ των μερών της Λιβύης, με τη βοήθεια της Αφρικανικής Ένωσης.

Νωρίτερα, έγινε γνωστό ότι σε οριστική κατάπαυση πυρός στη Λιβύη φέρεται να έχει συμφωνήσει ο Χαλίφα Χαφτάρ σύμφωνα με τον Γερμανό ΥΠΕΞ, Χάικο Μάας, όπως μεταδίδει το dpa, τρεις ημέρες πριν την κρίσιμη διάσκεψη στο Βερολίνο. Ο υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας Χάικο Μάας δήλωσε ότι ο στρατάρχης Χαφτάρ, διοικητής του δυνάμεων της ανατολικής Λιβύης, δεσμεύτηκε στην εφαρμογή εκεχειρίας στη χώρα. Σε τηλεοπτική του συνέντευξη, συγκεκριμένα, ο Μάας δήλωσε για τον Χαφτάρ, μετά την αποτυχία στις συνομιλίες της Μόσχας: «Δεσμεύτηκε να συμμορφωθεί με την εκεχειρία, παρά το γεγονός ότι δεν υπέγραψε τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Μόσχα νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα. Είναι πολύ σημαντικό». Ο υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας δήλωσε ότι Χαφτάρ δεσμεύεται σε εκεχειρία στη χώρα, επιβεβαίωσε, ακόμη, με tweet το γερμανικό ΥΠΕΞ.

#BREAKING: General Khalifa Haftar has agreed to a ceasefire in Libya, says German Foreign Minister Heiko Maas after talks in Benghazi pic.twitter.com/yErh6DxKTi

— dpa news agency (@dpa_intl) 16 Ιανουαρίου 2020