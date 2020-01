Διάσκεψη Βερολίνου: «Ο Χαφτάρ θα υπογράψει την εκεχειρία στη Λιβύη», λέει ο Γερμανός ΥΠΕΞ

Διάσκεψη Βερολίνου: Σε οριστική κατάπαυση πυρός στη Λιβύη φέρεται να έχει συμφωνήσει ο Χαλίφα Χαφτάρ σύμφωνα με τον Γερμανό ΥΠΕΞ, Χάικο Μάας, όπως μεταδίδει το dpa, τρεις ημέρες πριν την κρίσιμη διάσκεψη στο Βερολίνο. Ο υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας Χάικο Μάας δήλωσε ότι ο στρατάρχης Χαφτάρ, διοικητής του δυνάμεων της ανατολικής Λιβύης, δεσμεύτηκε στην εφαρμογή εκεχειρίας στη χώρα. Σε τηλεοπτική του συνέντευξη, συγκεκριμένα, ο Μάας δήλωσε για τον Χαφτάρ, μετά την αποτυχία στις συνομιλίες της Μόσχας: «Δεσμεύτηκε να συμμορφωθεί με την εκεχειρία, παρά το γεγονός ότι δεν υπέγραψε τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Μόσχα νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα. Είναι πολύ σημαντικό». Ο υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας δήλωσε ότι Χαφτάρ δεσμεύεται σε εκεχειρία στη χώρα, επιβεβαίωσε, ακόμη, με tweet το γερμανικό ΥΠΕΞ.

«Ο στρατάρχης Χαφτάρ διατύπωσε την ετοιμότητά του να συμβάλει στην επιτυχία της Διάσκεψης της Λιβύης στο Βερολίνο και είναι πρόθυμος να συμμετάσχει», αναφέρει στο Twitter το γερμανικό ΥΠΕΞ, επικαλούμενο τον Μάας, που έκανε τις δηλώσεις αυτές έπειτα από συναντήσεις που είχε στη Βεγγάζη. Λίγο νωρίτερα, ο επικεφαλής της κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας Φάγιεζ αλ Σάρατζ είχε ανακοινώσει μέσω του γραφείου Τύπου του ότι θα συμμετάσχει στη διεθνή διάσκεψη για τη Λιβύη που θα διεξαχθεί στο Βερολίνου.

«Θα είμαστε παρόντες στο Βερολίνο» δήλωσε ο Σάρατζ κατά τη διάρκεια μιας σύσκεψης με μέλη του υπουργικού συμβουλίου του και άλλους αξιωματούχους, σύμφωνα με την ίδια πηγή. Tο μεσημέρι της Πέμπτης το πρακτορείο Sputnik, επικαλούμενο δημοσίευμα της εφημερίδας Al-Hadath, μετέδωσε ότι ο στρατάρχης Χαφτάρ συμφώνησε να συμμετάσχει στη διάσκεψη για τη Λιβύη.

Νωρίτερα είχε ανακοινωθεί ότι υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας μεταβαίνει αιφνιδιαστικά στη Λιβύη με την ελπίδα να συναντηθεί με τον Χάφταρ στο πλαίσιο των προσπαθειών που καταβάλλονται για να επιτευχθεί εκεχειρία στην εμπόλεμη χώρα. Είναι σημαντικό και οι δύο αντιμαχόμενες πλευρές στη Λιβύη να συμμετάσχουν στην ειρηνευτική διαδικασία που οργανώνεται υπό την αιγίδα του ΟΗΕ, τόνισε ο Μάας προτού αναχωρήσει για τη Βεγγάζη, ένα ταξίδι το οποίο δεν είχε ανακοινωθεί.

#BREAKING: General Khalifa Haftar has agreed to a ceasefire in Libya, says German Foreign Minister Heiko Maas after talks in Benghazi pic.twitter.com/yErh6DxKTi

— dpa news agency (@dpa_intl) 16 Ιανουαρίου 2020