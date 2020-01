James Bond 2020: Η Billie Eilish θα ερμηνεύσει το soundtrack του «No Time to Die»

James Bond 2020: Στην 18χρονη Billie Eilish εμπιστεύθηκε το soundtrack της νέας ταινίας του James Bond η παραγωγή του «No Time to Die». Η 18χρονη Άιλις θα είναι η νεαρότερη καλλιτέχνιδα στην ιστορία που θα αναλάβει αυτό το καθήκον, ακολουθώντας τα βήματα διάσημων αστέρων όπως της Αντέλ, της Μαντόνα και του Πολ Μακάρτνεϊ. «Το τραγούδι του #NoTimeToDie θα ερμηνεύσει η @billieeilish. Η Μπίλι έγραψε το τραγούδι με τον αδελφό της @finneas και είναι η νεαρότερη καλλιτέχνιδα στην ιστορία που γράφει και ηχογραφεί ένα σάουντρακ του Τζέιμς Μποντ», αναφέρεται σήμερα σε μια ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό του @007 στο Twitter.

Το “No Time to Die”, η 25η ταινία με πρωταγωνιστή τον Τζέιμς Μποντ, βγαίνει στις κινηματογραφικές αίθουσες τον Απρίλιο με τον Ντάνιελ Κρεγκ να υποδύεται τον Βρετανό κατάσκοπο για πέμπτη και τελευταία φορά. Το 2019 ήταν μια εκπληκτική χρονιά για την εναλλακτική σταρ της ποπ Μπίλι Άιλις με επιτυχίες όπως το “Bad Guy”, με τη νεαρή τραγουδίστρια να έχει προταθεί για 6 βραβεία Γκράμι, μεταξύ αυτών για το άλμπουμ της χρονιάς. Η Άιλις επιβεβαίωσε τα νέα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Η Μπίλι έγραψε και θα ερμηνεύσει το τραγούδι για την 25η ταινία του Τζέιμς Μποντ». Ο τίτλος του τραγουδιού δεν έχει αποκαλυφθεί.

The #NoTimeToDie title song will be performed by @billieeilish. Billie has written the song with her brother @finneas and is the youngest artist in history to write and record a James Bond theme song. pic.twitter.com/Qd5cYIRlmg

— James Bond (@007) 14 Ιανουαρίου 2020