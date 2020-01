Βερολίνο – Λιβύη: Ο Χαφτάρ για την απουσία της Ελλάδας από τη Διάσκεψη

Βερολίνο – Λιβύη: Αλγεινή εντύπωση έχει προκαλέσει στον Χαλίφα Χαφτάρ η μη συμμετοχή της Ελλάδας στη διάσκεψη του Βερολίνου με κεντρικό θέμα την επίτευξη εκεχειρίας στη Λιβύη. Το θέμα, όμως, ξεπερνάει τα ελληνικά σύνορα καθώς ο αποκλεισμός της Ελλάδας δεν έχει περάσει απαρατήρητος και στις άμεσα εμπλεκόμενες πλευρές και συγκεκριμένα στο στρατόπεδο του Λιβυκού Εθνικού Στρατού (LNA) με επικεφαλής τον Στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ.

Η δυσαρέσκεια του στρατάρχη Χαφτάρ εκφράστηκε μάλιστα και με σχετική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Ρωτάμε γιατί η Ελλάδα δεν έχει προσκληθεί στις συνομιλίες στο Βερολίνο. Μήπως δεν είναι η Ελλάδα μία από τις χώρες που επηρεάζονται περισσότερο από αυτή τη σύγκρουση;», αναφέρει χαρακτηριστικά ο Λιβυκός Εθνικός Στρατός (LNA) σε μήνυμα του.

Question why is #Greece not invited the #Berlin talks , isn’t Greece one of the most effected countries by this conflict.?#Libya #LNA pic.twitter.com/mA1DxZmZUM

— M.LNA (@LNA2019M) 15 Ιανουαρίου 2020