Χάφταρ Λιβύη: Τι είπε ο Ρώσος ΥΠΕΞ – H «επανεκκίνηση» των εχθροπραξιών

Χάφταρ – Λιβύη: Ο στρατάρχης Χαλίφα Χάφταρ, διοικητής του αυτοαποκαλούμενου Λιβυκού Εθνικού Στρατού (ΛΕΣ), πράγματι έφυγε από τη Μόσχα χωρίς να υπογράψει τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός με την Κυβέρνηση Εθνικής Συμφωνίας (ΚΕΣ) του πρωθυπουργού Φάγεζ ας Σάρατζ που πρότειναν η Ρωσία και η Τουρκία, επιβεβαίωσε η ρωσική διπλωματία. Ο στρατάρχης δεν υπέγραψε το κείμενο που είχε ήδη μονογράψει ο Σάρατζ, είπε ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ.

«Ο Χάφταρ και η αντιπροσωπεία του έφυγαν από τη Μόσχα και δεν υπέγραψαν καμία συμφωνία σε βάρος των ηρωικών θυσιών και των φιλοδοξιών των Λίβυων για σωτηρία. Δεν θα υπογραφεί (η συμφωνία) για πολλούς λόγους, ο κυριότερος είναι η πρόθεση της Τουρκίας να επιβληθεί στη Λιβύη ώστε να νομιμοποιήσει το παράνομο μνημόνιο (σ.σ. τη συμφωνία για τα θαλάσσια σύνορα που υπέγραψαν ο Ερντογάν και ο αντίπαλος του Χάφταρ, ο Φάγεζ αλ Σάρατζ). Η Λιβύη για τους Λίβυους», αναφέρεται σε δυο μηνύματα στον λογαριασμό M.LNA στο twitter που υποστηρίζει τον Χάφταρ.

#Haftar and his accompanying delegation have left #Moscow tonight and there will be no signing on any document at the expense of the heroic sacrifices and aspirations of the Libyans to salvation and prevent the army.#LNA #Libya pic.twitter.com/3SPXroEwnh — M.LNA (@LNA2019M) January 13, 2020

Χάφταρ – Λιβύη: Οι αναρτήσεις στο Twitter

Στον ίδιο λογαριασμό υπάρχει και δήλωση που αποδίδεται στον ίδιο τον Χάφταρ και η οποία αναφέρει: «Το κείμενο που μου παρουσιάστηκε είναι απάτη και προδοσία, το οποίο το GNA (σ.σ. η κυβέρνηση της Τρίπολης με επικεφαλής των Σάρατζ) είναι πάντα πρόθυμη να υπογράψει, αλλά τα δικά μας αληθινά λιβυκά χέρια, δεν θα μπορούσαν ποτέ (να την υπογράψουν). Ζούμε με τιμή και θα πεθάνουμε με τιμή».

We are open to any deal that saves bloodshed on a basis of the elimination of terrorism, the dissolution of militias, and the return to the legitimacy of the people #HoR within a Libyan-Libyan framework, but our honorable desires collided with the agenda of the Turkish greed. pic.twitter.com/N3chTAbGAM — M.LNA (@LNA2019M) January 13, 2020

H εντολή για κατάληψη της Τρίπολης

Η εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ Μαρία Ζαχάροβα υπενθύμισε ότι ο Χάφταρ ζήτησε το βράδυ της Δευτέρας να του δοθεί περισσότερος χρόνος για να μελετήσει το κείμενο αλλά τελικά εγκατέλειψε τη Μόσχα χωρίς να το υπογράψει.

Τα στρατεύματα των δύο πλευρών εμπλέκονται σε φονικές μάχες προ των πυλών της Τρίπολης τους τελευταίους εννέα μήνες, αφότου ο Χάφταρ, ο ισχυρός άνδρας της ανατολικής Λιβύης, διέταξε τους άνδρες του να αρχίσουν επιχείρηση για να κυριεύσουν την Τρίπολη, πρωτεύουσα της χώρας και έδρα της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης.

Τι μετέδωσε το Άλ Αραμπίγια

Το τηλεοπτικό δίκτυο Αλ Αραμπίγια μετέδωσε ότι οι εχθροπραξίες ξανάρχισαν τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα νότια της Τρίπολης. Παράλληλα το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς μετέδωσε ότι ο ΛΕΣ διατράνωσε μέσω Facebook πως είναι «έτοιμος και αποφασισμένος» να επιτύχει τη «νίκη» στην αναμέτρηση με τις παραστρατιωτικές οργανώσεις που δηλώνουν πίστη στην ΚΕΣ.

Την Κυριακή και χθες Δευτέρα τα αντίπαλα μέρη τήρησαν πάντως σε γενικές γραμμές την κατάπαυση του πυρός που αποφάσισαν την 8η Ιανουαρίου να κηρυχθεί ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν και ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Το γεγονός ερμηνεύθηκε ως ένδειξη της επιρροής τους στη Λιβύη, την ώρα που δυτικές κυβερνήσεις μοιάζουν ανίσχυρες να παρέμβουν για να τερματιστεί το χάος που βασιλεύει στη χώρα από το 2011 και επιδεινώθηκε μετά τον Απρίλιο.

Η υποστήριξη της Άγκυρας στον Σάρατζ

Η Άγκυρα υποστηρίζει ανοικτά τον Σάρατζ και έχει αναπτύξει ήδη κάποια στελέχη των ένοπλων δυνάμεών της, ενώ η Μόσχα, παρά τις διαψεύσεις της, φέρεται να υποστηρίζει τον στρατάρχη Χάφταρ με όπλα, χρήματα και μισθοφόρους. Η αποχώρηση του Χάφταρ από τη Μόσχα θέτει υπό αμφισβήτηση τη διεθνή σύνοδο για τη Λιβύη υπό την αιγίδα του ΟΗΕ στο Βερολίνο, που η γερμανική κυβέρνηση ήλπιζε να οργανώσει εντός του Ιανουαρίου. Η καγκελάριος Άγγελα Μέρκελ πήγε στη Μόσχα το Σάββατο για να εξασφαλίσει την υποστήριξη του Πούτιν.

Η αντιπροσωπεία της ΚΕΣ επίσης αποχώρησε από τη Μόσχα και βρίσκεται «στην Τουρκία», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Μοχάμεντ Τάχερ Σιάλα. Το ρωσικό ΥΠΕΞ διαβεβαίωσε το πρακτορείο ειδήσεων TASS πως η Μόσχα συνεχίζει να συνεργάζεται με τα αντιμαχόμενα μέρη στη Λιβύη για τη «διευθέτηση» της κρίσης.