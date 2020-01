Έκρηξη βόμβας – Σομαλία: Νεκροί και τραυματίες σε πομπή

Έκρηξη βόμβας – Σομαλία: Τουλάχιστον τρεις κυβερνητικοί στρατιώτες έχασαν τη ζωή τους. Επιπλέον άλλοι δυο τραυματίστηκαν, από έκρηξη βόμβας. Η έκρηξη αυτή στόχευε σε ένα κονβόι ασφαλείας, στα περίχωρα της πρωτεύουσας της Σομαλίας, Μογκαντίσου. Αξιωματούχος της τοπικής αστυνομίας ανέφερε πως η επίθεση στόχευε σε πομπή, η οποία μετέφερε Τούρκους πολίτες. Οι πολίτες αυτοί εργάζονται σε οδικά έργα, τα οποία συνδέουν τη Μογκαντίσου με γειτονικές πόλεις. Η πρεσβεία της Τουρκίας στη Μογκαντίσου, επιβεβαίωσε το συμβάν, προσθέτοντας πως δεν βρίσκονται Τούρκοι μεταξύ των θυμάτων. Την ευθύνη για την επίθεση ανέλαβε η Al-Shabaab, μια τρομοκρατική οργάνωση από τη Σομαλία, η οποία διατηρεί σύνδεση με την Αλ Κάιντα.

Ανάλογο περιστατικό έχει σημειωθεί ξανά στην περιοχή της Σομαλίας. Συγκεκριμένα τουλάχιστον 50 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από έκρηξη βόμβας σε αυτοκίνητο, στην πρωτεύουσα της Σομαλίας, Μογκαντίσου, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, τα οποία επικαλούνται τις τοπικές αρχές. Τοπικός βουλευτής ανέβασε τον αριθμό των νεκρών σε 90. ​Η βόμβα εξερράγη σε πολυσύχναστο σημείο ελέγχου ασφαλείας, κοντά σε εφορία. Η ισχυρή έκρηξη κατέστρεψε επίσης λεωφορείο γεμάτο με φοιτητές από το Πανεπιστήμιο Μπεναντίρ, σύμφωνα με το Radio Belsan, το οποίο επικαλείται τον δήμαρχο της πρωτεύουσας της Σομαλίας. Μεταξύ των θυμάτων εκτιμάται ότι ήταν και τέσσερις Τούρκοι μηχανικοί.

I was informed the death toll stands over 90 including 17 somali police officers, 73 civilians and 4 foreign nationals. May Allah have mercy on the victims of this barbaric attack https://t.co/2c1q4PXE79 — Abdirizak Mohamed MP (@AbdirizakOm) December 28, 2019

My heart bleeds for the people of Somalia The carelessness and murdering of civilians has been going on for a long time now..💔 #Mogadishu pic.twitter.com/tDERNRkwrw — Abdirahim™ (@Abdisontheroad) December 28, 2019