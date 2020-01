Γιούργκεν Κλοπ άγαλμα: Οι οπαδοί της Λίβερπουλ θέλουν να τιμήσουν τον προπονητή τους

Γιούργκεν Κλοπ άγαλμα: Ολόκληρο άγαλμα σκέφτονται να στήσουν στον Γιούργκεν Κλοπ οι οπαδοί της Λίβερπουλ. Η αγγλική ομάδα βρίσκεται πρώτη στη βαθμολογία εδώ και καιρό, με τη διαφορά πια από τον δεύτερο να έχει φτάσει τους 14 πόντους. Την επίδοση αυτή πολλοί την αποδίδουν στον Γερμανό προπονητή, ο οποίος έχει καταφέρει από το 2015 να κατακτήσει το Champions League, το Super Cup της UEFA και το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων προσφάτως. Ένας λογαριασμός στο Twitter έθεσε το ερώτημα εάν ο Κλοπ αξίζει ένα άγαλμα έξω από το Άνφιλντ σε περίπτωση που η Λίβερπουλ κατακτήσει το τρόπαιο και αμέσως από κάτω δεκάδες υποστηρικτές των κόκκινων απάντησαν θετικά, ενώ η δημοσίευση έφτασε περίπου τα 10.000 likes.

«Ναι, και μαζί μ’ αυτόν μερικά μικρά για τον Μπενίτες, τον Χόντσον και τον Ρότζερς που θα το κοιτάζουν με λατρεία» απάντησε ένας, αστειευόμενος, ενώ ένας άλλος αποκρίθηκε χαρακτηριστικά: «Ένα άγαλμα, ένα ιερό, μια μπάντα να βρίσκεται εκεί και να τραγουδάει όλη μέρα. Ό,τι θέλει αυτός». Η ιδέα είχε πέσει, βέβαια, στο τραπέζι πριν από λίγο καιρό όταν ο πρώην κόκκινος, Πίτερ Κράουτς, προέτρεψε τους ιθύνοντες να προβούν σ’ αυτή τη τιμητική ενέργεια, όταν ο Κλοπ κατακτήσει τον τίτλο της Premier και του Champions League.

«Ο Κλοπ βρίσκεται σε κάθε κομμάτι της ζωντανής και συναρπαστικής εικόνας που βλέπετε στις οθόνες σας και ο τρόπος με τον οποίο η Λίβερπουλ έχει βελτιωθεί τα τελευταία χρόνια είναι αξιοθαύμαστος. Αγαπά το κλαμπ και αυτό φαίνεται από την ανανέωση που έκανε μέχρι το 2024». Πολλοί, ωστόσο, οπαδοί της Λίβερπουλ αντιμετώπισαν με δισταγμό την πρόταση αυτή, θεωρώντας πως είναι πολύ νωρίς για κάτι τέτοιο και ότι εάν πρόκειται να συμβεί προς τιμήν του Κλοπ, τότε θα έπρεπε να γίνει κάτι ανάλογο και για όλους εκείνους τους προπονητές που έχουν φέρει τίτλο του Champions League στην πόλη.

Do you think Jurgen Klopp deserves a statue outside Anfield if we win the Premier League? #LFC

