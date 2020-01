Διεγερτικό για ταύρους: Άντρας βρέθηκε με τριήμερη στύση στο νοσοκομείο στο Μεξικό

Διεγερτικό για ταύρους: Με τριήμερη στύση μετά τη λήψη σεξουαλικού διεγερτικού που χρησιμοποιείται για εκτροφή ταύρων νοσηλεύεται ένας άντρας στο Μεξικό, σύμφωνα με δημοσίευμα της βρετανικής «Daily Mail». Ο άντρας, που χρειάστηκε να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, φέρεται να πήρε το σκεύασμα γιατί σκόπευε να συνευρεθεί σεξουαλικά με μία τριαντάχρονη γυναίκα, αναφέρει η εφημερίδα «La Republica».

«Πήρε ένα διεγερτικό που χρησιμοποιούν οι αγρότες για την εκτροφή ταύρων», είπαν οι θεράποντες ιατροί του. Ο άντρας φέρεται μάλιστα να ταξίδεψε στη Βερακρούζ, στο Ανατολικό Μεξικό προκειμένου να βρει το εν λόγω σκεύασμα. Τέλος να σημειωθεί πως δεν έχει βγει νεότερο ιατρικό ανακοινωθέν σχετικά με την κατάσταση της υγείας του.

