Άγριες Μέλισσες: Γνωστή ηθοποιός “μπαίνει” στη σειρά – “Καπάτσα”, θα αναταράξει το χωριό

Στα επόμενα επεισόδια αναμένεται να μπει και άλλο ένα νέο πρόσωπο, η Ευαγγελία Μουμούρη. Η γνωστή ηθοποιός θα υποδυθεί την Σμαρώ, μια Πολίτισσα που γυρνάει στα χωριά και τα πανηγύρια πουλώντας μέλι. Το πραγματικό εισόδημά της το βγάζει όμως από τις φοβερές ικανότητές της στη χειρομαντεία, καφεμαντεία και κάθε είδους μαντεία. Ένα χάρισμα που κληρονόμησε από την Πολίτισσα γιαγιά της. Ή τουλάχιστον έτσι ισχυρίζεται. Η Σμαρώ είναι μία γυναίκα καπάτσα, καταφερτζού και αδίστακτη με τα «θύματά» της. Και στο Διαφάνι τα θύματα θα είναι πολλά. Μάλιστα, οι συνέπειες των όσων λέει και κάνει θα φέρουν τεράστια προβλήματα στις αδερφές Σταμίρη. Μπορεί μέσα από τα επιπόλαια ψέματα της Σμαρώς, να βγει η τρομακτική αλήθεια; @evangeliamoumouri #evangeliamoumouri #agriesmelisses #soon #ant1tv