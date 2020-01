Βόρεια Ιρλανδία κυβέρνηση: Ιστορική συμφωνία βάζει τέλος στην πολιτική “παράλυση”

Βόρεια Ιρλανδία κυβέρνηση: Τα μεγαλύτερα πολιτικά κόμματα της Βόρειας Ιρλανδίας, το DUP και το Sinn Fein, συμφώνησαν χθες Σάββατο στη δημιουργία κυβέρνησης συνασπισμού, αίροντας το πολιτικό αδιέξοδο που ταλανίζει τη βρετανική επαρχία εδώ και τρία χρόνια. Μία ημέρα μετά τη συμφωνία μεταξύ Ενωτικών και Ρεπουμπλικάνων, η Αρλίν Φόστερ επικεφαλής του Δημοκρατικού Ενωτικού Κόμματος (DUP) ορίστηκε πρωθυπουργός της Βόρειας Ιρλανδίας, και η Μισέλ Ο’ Νιλ, η αντιπρόεδρος του Sinn Fein, ορίστηκε αντιπρόεδρος της τοπικής κυβέρνησης.

«Τα τρία τελευταία χρόνια κυριάρχησαν πολύ οι διχόνοιες και οι αλληλοκατηγορίες», δήλωσε η Φόστερ, η οποία έχει διατελέσει και στο παρελθόν πρωθυπουργός της Βόρειας Ιρλανδίας. «Η πραγματική δουλειά ξεκινά σήμερα», συνέχισε απευθυνόμενη στο τοπικό κοινοβούλιο. «Πήραμε μαθήματα. Έχει έρθει η ώρα να αφήσουμε την Ιρλανδία να προχωρήσει μπροστά». Από την πλευρά της η Ο’ Νιλ έκανε λόγο για «μια σημαντική στιγμή» για την πολιτική ζωή της Βόρειας Ιρλανδίας.

Σε ανακοίνωσή του ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον χαιρέτισε τον σχηματισμό κυβέρνησης στη Βόρεια Ιρλανδία, τονίζοντας ότι τώρα «μπορεί να προχωρήσει το έργο της εφαρμογής μεταρρυθμίσεων που τόσο έχει ανάγκη η περιοχή στον τομέα της υγείας, της παιδείας και της δικαιοσύνης». Ενωτικοί και Ρεπουμπλικανοί κατέληξαν την Παρασκευή, τη τελευταία στιγμή, σε συμφωνία που δίνει τέλος σε τρία χρόνια πολιτικής παράλυσης στη Βόρεια Ιρλανδία. Το φιλοβρετανικό Δημοκρατικό Ενωτικό Κόμμα (DUP) και το εθνικιστικό Sinn Fein, τα μεγαλύτερα κόμματα στη Βόρεια Ιρλανδία, επικύρωσαν το προσχέδιο της συμφωνίας που έδωσε στη δημοσιότητα την Πέμπτη το βράδυ η βρετανική κυβέρνηση, το οποίο για πρώτη φορά αναγνωρίζει επίσημα την ιρλανδική γλώσσα.

Είναι «μια πολύ σημαντική και ιστορική ημέρα, όχι μόνο για αυτούς που μιλούν ιρλανδικά, αλλά και για την αναγνώριση της ιρλανδικής ταυτότητας», εκτίμησε η Μέρι Λου ΜακΝτόναλντ, η επικεφαλής του Sinn Fein.

Το κόμμα της ακολούθησε το παράδειγμα της αρχηγού του DUP Αρλίν Φόστερ, του κόμματος των Ενωτικών, που έχανε δυνάμεις μετά τις βρετανικές βουλευτικές εκλογές του Δεκεμβρίου. Η Φόστερ είχε συμφωνήσει νωρίτερα στο προσχέδιο της συμφωνίας κάνοντας λόγο για «δίκαιο και ισορροπημένο συμβιβασμό».

This is a great step forwards for the people of Northern Ireland and for restoring public confidence in stable devolved Government and delivering much needed reforms to public services.

— Boris Johnson (@BorisJohnson) January 10, 2020