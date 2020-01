Κολοράντο πυροβολισμοί: 5 τραυματίες – Ανάμεσά τους 3 ανήλικοι

Κολοράντο πυροβολισμοί: Επίθεση με πυροβολισμούς σημειώθηκε σε συγκρότημα διαμερισμάτων στην πόλη Ορόρα του Κολοράντο των ΗΠΑ, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν πέντε άνθρωποι.

Η αστυνομία καταδιώκει τον δράστη, για τον οποίο δεν υπάρχουν πολλές πληροφορίες. Το μόνο που έχει γίνει γνωστό είναι ότι φορά ένα κίτρινο φούτερ. Ανάμεσα στα πέντε άτομα που τραυματίστηκαν σοβαρά και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, είναι τρεις ανήλικοι και δυο ενήλικες, όπως αναφέρει η αστυνομία της Ορόρα σε tweet.

Οι Αρχές πιστεύουν ότι το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια πάρτι σε διαμέρισμα.

#APDAlert (1/2)

Officers are on scene near Iliff/Buckley where multiple people have been shot.

All parties have been transported to the hospital and are receiving treatment.

5 total victims (3 juveniles, 2 adults), all in serious condition but expected to survive. pic.twitter.com/VorzS5Y5dz

— Aurora Police Dept (@AuroraPD) January 12, 2020