Ουκρανικό Boeing Ιράν: Το αεροσκάφος θεωρήθηκε «εχθρικό» γιατί πετούσε σε ευαίσθητη περιοχή

Ουκρανικό Boeing Ιράν: Το Ιράν παραδέχθηκε πως ο στρατός του κατέρριψε «από λάθος» το Boeing 737 της Ukraine International Airlines το οποίο συνετρίβη λίγο μετά την απογείωσή του από το αεροδρόμιο της Τεχεράνης. Το Boeing αταρριφθεί λίγη ώρα μετά την απογείωσή του την Τετάρτη, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους και οι 176 επιβαίνοντές του. Ο στρατός, σε ανακοίνωσή του, έκανε λόγο για «ανθρώπινο λάθος», υποσχέθηκε οι υπεύθυνοι της τραγωδίας να λογοδοτήσουν για την πράξη τους, αλλά και τόνισε ότι θα γίνουν αλλαγές στο σύστημα αεράμυνας της χώρας.

ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο και Καναδάς τις τελευταίες ημέρες έδειχναν Ιράν πίσω από τη συντριβή του αεροσκάφους, ωστόσο, οι ιρανικές Αρχές αρνούνταν κάθε πιθανή ανάμειξη και κατηγορούσαν τις Ηνωμένες Πολιτείες για προσπάθεια να στρέψουν την προσοχή άλλου, μετά τη δολοφονία του Κασέμ Σουλεϊμανί.

«Οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν ήταν στο μέγιστο δυνατό επίπεδο συναγερμού ώστε να απαντήσουν στις απειλές του Αμερικανού προέδρου», σημειώνεται στην ίδια ανακοίνωση και προστίθεται: «Καθώς έστριβε, φάνηκε να πλησιάζει ένα στρατιωτικά ευαίσθητο σημείο. Θεωρήθηκε εχθρικό και από ανθρώπινο λάθος και κατά λάθος καταρριφθεί».

To analyze the video, we confirmed it was filmed near the plane's flight path from Tehran. It shows an explosion when a missile hit the plane, but the plane did not explode: It continued flying for several minutes and turned back toward the airport. https://t.co/mcwFWcpQbu — The New York Times (@nytimes) January 9, 2020

Ο πρόεδρος Χασάν Ροχανί, δήλωσε πως «η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν λυπάται πολύ για το καταστροφικό λάθος», συμπληρώνοντας πως οι έρευνες θα συνεχιστούν για να διαλευκανθούν «οι λόγοι» και να διωχθούν όσοι ευθύνονται «για τη μεγάλη τραγωδία και το ασυγχώρητο λάθος».

Από την πλευρά του ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Μοχαμάντ Τζαβάντ Ζαρίφ, δήλωσε ότι η συντριβή του Boeing οφείλεται σε ανθρώπινο λάθος το οποίο έγινε «σε μια περίοδο κρίσης που προκλήθηκε από τον τυχοδιωκτισμό των ΗΠΑ».

Armed Forces’ internal investigation has concluded that regrettably missiles fired due to human error caused the horrific crash of the Ukrainian plane & death of 176 innocent people.

Investigations continue to identify & prosecute this great tragedy & unforgivable mistake. #PS752 — Hassan Rouhani (@HassanRouhani) January 11, 2020

A sad day. Preliminary conclusions of internal investigation by Armed Forces: Human error at time of crisis caused by US adventurism led to disaster Our profound regrets, apologies and condolences to our people, to the families of all victims, and to other affected nations.

💔 — Javad Zarif (@JZarif) January 11, 2020

Η Ουκρανία απέκτησε πρόσβαση στα μαύρα κουτιά

Οι Ουκρανοί εμπειρογνώμονες που βρίσκονται στο Ιράν για να ερευνήσουν τη συντριβή του αεροσκάφους της Ukraine International Airlines, απέκτησαν χθες πρόσβαση στα μαύρα κουτιά του αεροπλάνου.

«Η ομάδα μας τώρα απέκτησε πρόσβαση στα μαύρα κουτιά», είπε ο υπουργός Εξωτερικών Βαντίμ Πριστάικο, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε. «Αναλύονται όλες οι πληροφορίες», διευκρίνισε.

Το Κίεβο έχει στείλει 50 ειδικούς στο Ιράν προκειμένου να συμμετάσχουν στην έρευνα για τη συντριβή του Boeing 737 της UIA, στην πλειονότητά τους Ιρανοί και Καναδοί.

Μεταξύ των θυμάτων ήταν: 82 Ιρανοί, 63 Καναδοί, 11 Ουκρανοί, 10 Σουηδού, τέσσερις Αφγανοί, τρεις Γερμανοί και τρεις Βρετανοί.

Οι συγκλονιστικές ιστορίες των θυμάτων

Ένα ζευγάρι νεόνυμφων που είχε ταξιδέψει το Ιράν προκειμένου να παντρευτεί, βρίσκεται μεταξύ των 63 Καναδών που σκοτώθηκαν, όταν το αεροσκάφος τους της εταιρείας Ukrainian Airlines συνετρίβη την Τετάρτη, σύμφωνα με τον επικεφαλής της κοινότητας στον δυτικό Καναδά, απ’ όπου προέρχονταν 30 θύματα της αεροπορικής τραγωδίας. Σύμφωνα με τον επίσημο απολογισμό, και οι 176 άνθρωποι που επέβαιναν στο Boeing 737 σκοτώθηκαν, όταν το αεροσκάφος κατέπεσε λίγο μετά την απογείωσή του από την Τεχεράνη, με προορισμό την πρωτεύουσα της Ουκρανίας, το Κίεβο.

Ο Αράς Πουρζαραμπί, 26 ετών, και η Πουνέ Γκουρτζί, 25 ετών, φοιτητές Πληροφορικής στο Πανεπιστήμιο της Αλμπέρτα, είχαν πάει στο Ιράν για τον γάμο τους, είπε ο Ρέζα Ακμπάρι, ο πρόεδρος της Εταιρείας Ιρανικής Κληρονομιάς του Έντμοντον.

Ταξίδευαν με άλλους τέσσερις ανθρώπους, που παρέστησαν στο γαμήλιο πάρτι τους και άλλους 24 Ιρανο-Καναδούς από το Έντμοντον, είπε ο Ακμπάρι.

«Θεέ μου, δεν μπορώ να το πιστέψω. Η κοινότητά μας βρίσκεται σε κατάσταση σοκ», είπε ο Ακμπάρι στο Reuters. Η συγκεκριμένη πτήση ήταν δημοφιλής για τους Καναδούς που ταξίδευαν στο Ιράν, απουσία απευθείας πτήσεων, και σε αυτήν επέβαιναν πολλοί φοιτητές και ακαδημαϊκοί που πήγαιναν στην πατρίδα τους για τις διακοπές. Ο Καναδάς δεν έχει διπλωματικές σχέσεις με το Ιράν από το 2012.

Όλοι έκλαιγαν

Μεταξύ των θυμάτων ήταν η Μοτζγκάν Ντανεσμάντ, καθηγήτρια Ηλεκτρολογίας στο Πανεπιστήμιο της Αλμπέρτα, «μια εξαιρετική κυρία, πολύ έξυπνη», είπε ο Ακμπάρι. Ο σύζυγός της Πεντράμ Μουσαβί, καθηγητής Μηχανολογίας στο ίδιο πανεπιστήμιο, και οι δύο κόρες του ζευγαριού, σκοτώθηκαν, επίσης, στο δυστύχημα. Το ζευγάρι ταξίδευε στο Ιράν με τις κόρες του Ντάρια και Ντορίνα, ηλικίας 14 και 10 ετών αντίστοιχα, για να επισκεφθούν τους παππούδες, έγινε γνωστό από τον φοιτητή τους Χουσέιν Σαγκλατούν, που μίλησε στο Reuters.

«Όλοι κλαίνε. Είναι τεράστια η απώλεια και το κενό δεν θα καλυφθεί από κανέναν», υπογράμμισε.

Η αεροπορική τραγωδία είναι η μεγαλύτερη στην πρόσφατη ιστορία με θύματα Καναδούς, αφότου εξερράγη το αεροσκάφος της Air India το 1985 πάνω από τον Ατλαντικό Ωκεανό, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 268 Καναδοί πολίτες. Εκτός των Καναδών, 82 Ιρανοί, 11 Ουκρανοί, εκ των οποίων τα 9 μέλη του πληρώματος, 10 Σουηδοί, 4 Αφγανοί, 3 Γερμανοί και 3 Βρετανοί επέβαιναν στο Μπόινγκ 737 της Ukraine International Airlines.