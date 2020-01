Αεροπλάνο – Ιράν: Βίντεο από τη στιγμή της συντριβής του Boeing

Αεροπλάνο – Ιράν: Ένα σοκαριστικό στιγμιότυπο από την συντριβή του ουκρανικού Boeing στο Ιράν κάνει τον γύρο του διαδικτύου. Στις εικόνες που κατέγραψε κάμερα ασφαλείας κοντά στο σημείο της συντριβής, όπου σκοτώθηκαν και οι 176 επιβαίνοντες του μοιραίου αεροσκάφους, το έδαφος διακρίνεται να φωτίζεται από μια έντονη λάμψη. Λίγο αργότερα μια τεράστια έκρηξη συγκλονίζει την περιοχή, καθώς ο ουρανός «βρέχει» φλεγόμενα συντρίμμια του Boeing. Το αεροσκάφος της Ukraine International Airlines (UIA) συνετρίβη λίγο μετά την απογείωσή του από το αεροδρόμιο της Τεχεράνης, χωρίς προηγουμένως ο κυβερνήτης και ο συγκυβερνήτης του να εκπέμψουν σήμα κινδύνου ή να ζητήσουν βοήθεια από τα οικεία αεροδρόμια ή τις ιρανικές Αρχές.

Οι ερευνητές τόνισαν ότι το αεροσκάφος ήταν τυλιγμένο στις φλόγες προτού καταπέσει στο έδαφος. Επιπλέον παρατήρησαν ότι κατά την πτώση του αεροσκάφους προκλήθηκε μια τεράστια έκρηξη, πιθανότατα επειδή το αεροσκάφος ήταν γεμάτο με καύσιμα. Η Τεχεράνη επιμένει ότι τη συντριβή προκάλεσε πιθανότατα κάποια μηχανική βλάβη. Από την πλευρά τους οι ουκρανικές Αρχές επισημαίνουν ότι πέραν της έκρηξης στον κινητήρα η έρευνα εξετάζει διάφορα σενάρια, όπως την κατάρριψη από αντιαεροπορικό πύραυλο, τη σύγκρουση, την τρομοκρατική ενέργεια. Ωστόσο, η αρχική εκτίμηση δυτικών υπηρεσιών πληροφοριών είναι ότι το δυστύχημα δεν οφείλεται σε κατάρριψη.

