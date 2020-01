Ρουκέτες Ιράκ: Ο στρατός του Ιράν επιτέθηκε σε αμερικανικές βάσεις

Ρουκέτες Ιράκ: Επίθεση με τουλάχιστον 35 ρουκέτες εξαπέλυσαν οι «Φρουροί της Επανάστασης» του Ιράν κατά δύο αμερικανικών βάσεων στο Ιράκ. Όπως επιβεβαίωσαν Αμερικανοί αξιωματούχοι στο Γαλλικό Πρακτορείο και το Reuters, οι Ιρανοί εξαπέλυσαν δύο επιθέσεις κατά Αμερικανικών στρατευμάτων σε Αϊν Αλ Ασάντ και Ιρμπίλ, χωρίς να έχει γίνει ξεκάθαρο ακόμη αν υπάρχουν τραυματίες ή θύματα. Η επίθεση έρχεται περίπου 24 ώρες μετά την απόλυτη σύγχυση που προκάλεσαν οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις, με τη διοίκησή τους στο Ιράκ να στέλνει επιστολή με την οποία διαβεβαίωνε πως τα στελέχη τους θα αποσυρθούν από την ιρακινή επικράτεια όπως απαίτησε το κοινοβούλιο, αλλά το Πεντάγωνο να διαψεύδει.

Πολλά κράτη μέλη του διεθνούς αντιτζιχαντιστικού συνασπισμού υπό την Ουάσινγκτον ανακοίνωσαν ήδη ότι αποσύρουν τις δυνάμεις τους στο σύνολό τους ή εν μέρει, λόγω του φόβου ότι θα υπάρξουν νέες επιθέσεις, όπως οι περίπου 15 που έχουν γίνει από τα τέλη του Οκτωβρίου εναντίον βάσεων στις οποίες είναι ανεπτυγμένα ξένα στρατεύματα. «Είναι σαφές ότι το Ιράν εξαπέλυσε επιθέσεις εκτοξεύοντας βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον δύο βάσεων που χρησιμοποιεί ο διεθνής αντιτζιχαντιστικός συνασπισμός υπό τις ΗΠΑ, στην ιρακινή επικράτεια», ανακοίνωσε το αμερικανικό Πεντάγωνο, όπου επιβεβαιώθηκαν οι φόβοι τους για μία επίθεση από το Ιράν.

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις βρίσκονται ακόμη στη φάση «της αποτίμησης των ζημιών της μάχης», ανέφερε ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου, Τζόναθαν Χόφμαν σε ανακοίνωση που δημοσιοποίησε. Ο εκπρόσωπος επιβεβαίωσε ότι οι βάσεις οι οποίες στοχοθετήθηκαν ήταν η Άιν αλ Άσαντ και άλλη μία στην Ιρμπίλ.

It is clear that these missiles were launched from Iran & targeted at least two Iraqi military bases hosting U.S. military & coalition personnel at Al-Assad & Irbil.

We are working on initial battle damage assessments.

— Department of Defense 🇺🇸 (@DeptofDefense) January 8, 2020