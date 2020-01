Πούτιν – Ερντογάν: Οι πρόεδροι καλούν σε κατάπαυση πυρός στη Λιβύη

Πούτιν – Ερντογάν: Σε κατάπαυση του πυρός στη Λιβύη από τις 12 Ιανουαρίου καλούν ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν, και ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου κατά τη διάρκεια δηλώσεών του με τον Ρώσο ομόλογό του, Σεργκέι Λαβρόφ, ανέφερε ότι οι Πρόεδροι Πούτιν και Ερντογάν συζήτησαν διεξοδικά για την κατάσταση στη Λιβύη και ζήτησαν κατάπαυση του πυρός από την ερχόμενη Κυριακή, 12 Ιανουαρίου. Η Τουρκία έχει στείλει 35 στρατιωτικούς στη Λιβύη για να στηρίξουν τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση στην Τρίπολη, όμως δεν θα πάρουν μέρος σε μάχες, ανέφερε την Τετάρτη τουρκική εφημερίδα επικαλούμενη τον πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. «Η Τουρκία θα αναλάβει έναν ρόλο συντονιστή. Οι στρατιώτες δεν θα συμμετέχουν σε μάχες» δήλωσε ο Ερντογάν, όπως αναφέρει σε δημοσίευμά της η «Hurriyet».

Την προηγούμενη εβδομάδα οι Τούρκοι βουλευτές ενέκριναν την αποστολή στρατιωτών στη Λιβύη για να στηρίξουν την κυβέρνηση εθνικής ενότητας, σύμμαχο της Άγκυρας, απέναντι στον ισχυρό άνδρα της ανατολικής Λιβύης, τον στρατάρχη Καλίφα Χάφταρ. Ο Ερντογάν σημείωσε την Κυριακή ότι η ανάπτυξη των Τούρκων στρατιωτών στη Λιβύη ξεκίνησε μετά την έγκριση του κοινοβουλίου.

