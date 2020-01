Επίθεση Ιράν σε αμερικανική βάση: Οι πύραυλοι που χτύπησαν το Ιράκ

Επίθεση Ιράν σε αμερικανική βάση: Το Ιράν εκτόξευσε πυραύλους εναντίον στρατιωτικών βάσεων με αμερικανικά στρατεύματα στο Ιράκ την Τετάρτη, σε αντίποινα στον θάνατο του Ιρανού υποστρατήγου Κασέμ Σολεϊμανί από αμερικανικό αεροπορικό πλήγμα, σε άλλο ένα βήμα στην αντιπαράθεση με τις ΗΠΑ, που προκαλεί ανησυχία για γενικευμένο πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, απευθυνόμενος σε πλήθος που φώναζε «Θάνατος στην Αμερική», δήλωσε ότι οι επιθέσεις ήταν «χαστούκι στο πρόσωπο» για τις ΗΠΑ και ότι τα αμερικανικά στρατεύματα θα έπρεπε να αποχωρήσουν από την περιοχή.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Τεχεράνης είπε ότι το Ιράν έλαβε «ανάλογα μέτρα» σε αυτοάμυνα και ότι δεν επιδιώκει κλιμάκωση της αντιπαράθεσης. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, που διέταξε την επίθεση με drone η οποία σκότωσε τον Σολεϊμανί στη Βαγδάτη την Παρασκευή, αντέδρασε στο Twitter διαβεβαιώνοντας πως «όλα καλά».

H ιρανική κρατική τηλεόραση μετέδωσε πως το Ιράν εκτόξευσε 15 βαλλιστικούς πυραύλους από την επικράτειά του εναντίον αμερικανικών στόχων στο γειτονικό Ιράκ. Οι βάσεις που στοχεύθηκαν ήταν η αεροπορική βάση αλ Άσαντ και άλλη μια βάση στην Ιρμπίλ, σύμφωνα με το Πεντάγωνο. Πηγή ανέφερε ότι, βάσει των πρώτων ενδείξεων δεν υπήρξαν αμερικανικές απώλειες. Η ιρανική τηλεόραση μετέδωσε πως 80 «Αμερικανοί τρομοκράτες» σκοτώθηκαν και προκλήθηκαν ζημιές σε ελικόπτερα και στρατιωτικό εξοπλισμό.

Η Γερμανία, η Δανία, η Πολωνία και η Νορβηγία ανέφεραν πως δεν σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν στρατιώτες τους. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έγραψε σε tweet αργά την Τρίτη ότι η αξιολόγηση των απωλειών και των ζημιών από τις ζημιές ήταν σε εξέλιξη και ότι θα έκανε δήλωση το πρωί της Τετάρτης. «Όλα καλά» έγραψε ο Τραμπ στο Twitter. «Πύραυλοι εκτοξεύτηκαν από το Ιράν σε δύο στρατιωτικές βάσεις στο Ιράκ. Η αξιολόγηση των απωλειών και των ζημιών λαμβάνει χώρα τώρα. Μέχρι τώρα, καλά! Έχουμε τον πιο ισχυρό και καλά εξοπλισμένο στρατό στον κόσμο, μακράν! Θα κάνω δήλωση αύριο το πρωί».

All is well! Missiles launched from Iran at two military bases located in Iraq. Assessment of casualties & damages taking place now. So far, so good! We have the most powerful and well equipped military anywhere in the world, by far! I will be making a statement tomorrow morning.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 8, 2020