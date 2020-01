Έκρηξη βόμβας – Σομαλία: Κοντά στο κοινοβούλιο – Νεκροί και τραυματίες

Έκρηξη βόμβας – Σομαλία: Τουλάχιστον 4 άνθρωποι έχασαν σήμερα τη ζωή τους και περισσότεροι από 10 τραυματίστηκαν από την έκρηξη παγιδευμένου με εκρηκτικά αυτοκινήτου σε σημείο ελέγχου των δυνάμεων ασφαλείας στην πρωτεύουσα της Σομαλίας Μογκαντίσου, ανακοίνωσε η αστυνομία. Οι υπηρεσίες ασφαλείας προσπαθούν να εξακριβώσουν αν στο παγιδευμένο όχημα επέβαινε κάποιος βομβιστής αυτοκτονίας την ώρα που σημειώθηκε η έκρηξη, δήλωσε στο dpa ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Ισμαέλ Μουχτάρ Όμαρ.

“Βάσει των πρώτων πληροφοριών που διαθέτουμε 4 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περισσότεροι από 10 τραυματίστηκαν”, δήλωσε παράλληλα ο αστυνομικός Άνταν Αμπντουλάχι, καθώς “υπήρχαν κι άλλα αυτοκίνητα που περίμεναν στην ουρά για να υποβληθούν σε έλεγχο από τις δυνάμεις ασφαλείας όταν σημειώθηκε η έκρηξη”. Την ευθύνη για την επίθεση αυτή ανέλαβε η ισλαμιστική οργάνωση Αλ Σεμπάαμπ μέσω του Radio Andalus, του ραδιοφωνικού προπαγανδιστικού της δικτύου. Η οργάνωση σημείωσε ότι σκότωσε μερικούς στρατιώτες των κυβερνητικών δυνάμεων και αξιωματούχους.

A loud explosion explosion believed to be a car bomb went off in #Somalia's capital #Mogadishu near the presidential palace known as “Villa Somalia”. There has been casualties but the exact amount isn’t known. pic.twitter.com/e0LRP4wADd

— Somali News Updates (@Somaliweyn_) January 8, 2020