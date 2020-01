Σουλεϊμανί ταφή: Στην πόλη Κερμάν το πτώμα του Ιρανού στρατηγού

Σουλεϊμανί ταφή: Στην πόλη Κερμάν, γενέτειρα του Κασέμ Σουλεϊμανί, οδηγήθηκε το πτώμα του υποστράτηγου ώστε να ταφεί, σύμφωνα με το επίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA. Η ιρανική κρατική τηλεόραση μετέδωσε σε απευθείας σύνδεση πλάνα που εικονίζουν χιλιάδες ανθρώπους, πολλούς στα μαύρα, που έχουν κατακλύσει τους δρόμους της Κερμάν για να θρηνήσουν τον ανώτατο αξιωματικό, ο οποίος για ορισμένους αναλυτές ήταν ατύπως ο δεύτερος ισχυρότερος άνθρωπος στη χώρα. Το τρέχον εικοσιτετράωρο έχει κηρυχθεί αργία στην Κερμάν, προκειμένου όσο περισσότεροι πολίτες της μπορούν να πάνε να αποτίσουν φόρο τιμής στον υποστράτηγο, αξιωματικό εξαιρετικά δημοφιλή στο Ιράν, τον οποίο οι αρχές της Ισλαμικής Δημοκρατίας χαρακτηρίζουν «μάρτυρα».

Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι εκατομμύρια άνθρωποι συγκεντρώθηκαν χθες στην Τεχεράνη και σε άλλες πόλεις του Ιράν για να τιμήσουν τον αξιωματικό, συμπεριλαμβανομένου του αγιατολά Αλί Χαμενεΐ, του ανώτατου ηγέτη της χώρας, που έμοιαζε να μη μπορεί να συγκρατήσει τα συναισθήματά του πάνω από το φέρετρο του στρατιωτικού που είχε καλυφθεί με το ιρανικό εθνικό σύμβολο. Μετά την αμερικανική επιχείρηση στην οποία σκοτώθηκε ο υποστράτηγος — που ήταν βετεράνος του πολέμου με το Ιράκ (1980-1988), θεωρείτο πως συγκαταλεγόταν στα πιο λαμπρά στρατιωτικά μυαλά της γενιάς του και διέθετε τεράστια επιρροή στο Ιράκ, στη Συρία, στον Λίβανο και αλλού στη Μέση Ανατολή — η Τεχεράνη ορκίστηκε να πάρει «εκδίκηση».

Συγκλονιστικές είναι οι εικόνες από τη λαοθάλασσα που συμμετείχε στη νεκρώσιμη ακολουθία για τον στρατηγό Κασέμ Σουλεϊμανί στο Ιράν. Βίντεο από αέρος καταγράφει το πλήθος κόσμου, ενώ ιρανικά μέσα ενημέρωσης γράφουν ότι ο λαός της χώρας εμφανίζεται να έχει συσπειρωθεί για πρώτη φορά έπειτα από πολύ καιρό.

This is Suleimani’s funeral in Ahvaz, Iran. Trump has no idea what he has done: https://t.co/9jcPLAv81T #TrumpsWar pic.twitter.com/sQ7O6gbycs

