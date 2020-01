Λιβύη – Τουρκία πόλεμος: Τα τουρκικά στρατεύματα θα ηττηθούν, εκτιμούν Ρώσοι αναλυτές

Λιβύη – Τουρκία πόλεμος: Χαμηλούς τόνους κρατάει προς το παρόν η Μόσχα με αφορμή την αποστολή τουρκικών στρατευμάτων στη Λιβύη, σύμφωνα με τον ανταποκριτή του Open TV στη Μόσχα. Οι χαμηλοί τόνοι βέβαια αφορούν και την επικείμενη συνάντηση Πούτιν – Ερντογάν αύριο Τετάρτη. Ωστόσο σε επίπεδο στρατιωτικών αναλυτών υπάρχουν ισχυρές προειδοποιήσεις προς την Άγκυρα. Ο ακαδημαϊκός Αντρέι Κόσκιν εκτιμά πως είναι αναπόφευκτη η τουρκική ήττα εάν τελικά κλιμακωθεί η αποστολή των στρατευμάτων στη Λιβύη, τόσο γιατί ο στρατός του Χάφταρ είναι καλά εξοπλισμένος και έχει το στρατηγικό προβάδισμα έναντι των εισβολέων όσο και γιατί η Τουρκία δεν θα αποτολμήσει ποτέ μια απευθείας σύγκρουση με τα ρωσικά συμφέροντα εφόσον οξυνθούν εκεί τα πράγματα.

Στο ίδιο κλίμα και ο στρατιωτικός αναλυτής Βίκτορ Μπαρανιέτς ο οποίος εκτιμά ότι η Τουρκία υπερβάλλει τις δυνατότητές της και προσπαθεί να δημιουργήσει τετελεσμένα εκμεταλλευόμενη κενά επιρροής και ασφάλειας, όμως γρήγορα θα χρειαστεί να αναθεωρήσει γιατί δεν υπάρχει καμία σύγκρουση μεταξύ Λιβύης και Συρίας. Η Συρία για την Τουρκία ήταν και παραμένει ένα σχετικό γνώριμο έδαφος αρκετά μελετημένο επί δεκαετίες και εν μέρει κατοικούμενο από φιλικούς πληθυσμούς στο Βορρά προς την ίδια την Τουρκία. Στη Λιβύη θα χρειαστεί να δρα ως ανεπιθύμητη πλην ελαχίστων και σε εντελώς άγνωστο έδαφος.

Προκλητικός για μια ακόμα φορά ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, παρά τα επανειλημμένα ηχηρά «χαστούκια» του ΟΗΕ, ο οποίος ζητάει από την Άγκυρα, χωρίς να την κατονομάζει βέβαια, να σταματήσει να παρεμβαίνει στη Λιβύη. Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, τόσο χθες Δευτέρα, όσο και το Σάββατο απηύθυνε έκκληση στην Άγκυρα να μην παρέμβει στη Λιβύη. Η εν λόγω κίνηση του ΟΗΕ έρχεται μετά το πράσινο φως της τουρκικής Βουλής για την αποστολή στρατού στη Λιβύη.

Ο Τούρκος προέτρεψε ανοιχτά την τουρκική υπηρεσία πληροφοριών ΜΙΤ να διεξάγει επιχειρήσεις στο εξωτερικό, χωρίς να λογαριάζει σύνορα. Συγκεκριμένα, σε ομιλία του τη Δευτέρα στην Άγκυρα σε εκδήλωση για τις νέες εγκαταστάσεις της ΜΙΤ, ο Τούρκος πρόεδρος ανέφερε ότι η τουρκική υπηρεσία πληροφοριών «κάνει το καθήκον της στη Λιβύη».«Πιστεύω ότι θα συνεχίσετε να προστατεύετε τα συμφέροντα της χωράς μας, χωρίς να σας εμποδίζουν σύνορα αποστάσεις και εμπόδια» ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Οι μυστικές υπηρεσίες μας κάνουν αυτό που πρέπει στη Λιβύη… Οι περιφερειακές συμμαχίες που έχουν δημιουργηθεί στην Ανατολική Μεσόγειο κατά της χώρας μας και ο ανταγωνισμός δυνάμεων που συνεχίζεται για εμάς έχουν ζωτική σημασία. Δεν μπορούμε να παραμείνουμε με σταυρωμένα τα χέρια όταν υπάρχει ο ανταγωνισμός τοπικών και διεθνών δυνάμεων στην περιοχή μας και αλλάζει και μπερδεύεται η εικόνα της περιοχής μας» υποστήριξε ο Ερντογάν.

Also #Gaddafi supporters were free to celebrate in #Sirt #Libya today#LibyaForAll pic.twitter.com/9YYsQdfuBj

— Vanessa Tomassini (@VanessaTomass) January 6, 2020