Ιράκ σήμερα: Διαψεύδει το Πεντάγωνο την αποχώρηση του στρατού από τη Βαγδάτη

Ιράκ σήμερα: Μπάχαλο άνευ προηγουμένου έχει δημιουργηθεί με αφορμή το επίσημο έγγραφο που διέρρευσε από τις αμερικανικές δυνάμεις, το οποίο αναφερόταν στην αποχώρηση των αμερικανικών δυνάμεων από το Ιράκ, μετά την επίθεση που πραγματοποιήθηκε στον Ιρανό στρατηγό, στη Βαγδάτη. Μετά τη διαρροή του εγγράφου, το Πεντάγωνο διέψευσε ότι υπάρχει απόφαση αποχώρησης των αμερικανικών δυνάμεων από το Ιράκ. Λίγες ώρες αργότερα, ο επικεφαλής της δύναμης Task Force των ΗΠΑ στο Ιράκ, ταξίαρχος William Seely, δήλωσε ότι το γράμμα εστάλη… κατά λάθος και ότι υπάρχει προγραμματισμός όχι για αποχώρηση, αλλά για μετακίνηση των αμερικανικών δυνάμεων σε τοποθεσία που να προσφέρει μεγαλύτερη ασφάλεια, μετά τα τελευταία γεγονότα.

Νωρίτερα, το πρακτορείο Reuters γνωστοποίησε πως εστάλη επιστολή στη στρατιωτική ηγεσία του Ιράκ, με την οποία ανακοινώθηκε ότι ο στρατός των ΗΠΑ αποχωρεί από τη χώρα σεβόμενος την ιρακινή κυριαρχία. Λίγο αργότερα, ωστόσο, το Πεντάγωνο διέψευσε τα περί απόσυρσης. «Δεν υπάρχει καμία απόφαση με την οποία να προβλέπεται η αποχώρηση από το Ιράκ. Προσπαθούμε να καταλάβουμε πώς διέρρευσε κάτι τέτοιο. Μένουμε πιστοί στη μάχη κατά του ISIS», διεμήνυσε ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Μαρκ Έσπερ, ο οποίος πριν από λίγες ημέρες ανακοίνωσε ενώπιον δημοσιογράφων ότι πιθανόν να σχεδιάζεται μετακίνηση στρατευμάτων από κάποια σημεία προς άλλα.

Ακολουθώντας την έγκριση του ψηφίσματος από το κοινοβούλιο της Βαγδάτης περί αποχώρησης των αμερικανικών στρατευμάτων, αξιωματούχος των ΗΠΑ στο Ιράκ έγραψε ότι η απόφαση της ιρακινής Βουλής θα γίνει σεβαστή. Σύμφωνα, δε, με το Reuters, στην αμερικανική επιστολή που κοινοποιήθηκε αναφέρθηκαν, μεταξύ άλλων, τα εξής: «Σεβόμαστε την απόφαση της κυβέρνησης του Ιράκ με την οποία διατάζει την αναχώρησή μας». Aξίζει να σημειωθεί, πάντως, ότι αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις εστάλησαν το 2014 στο Ιράκ ώστε να βοηθήσουν τη Βαγδάτη να αντιμετωπίσει τους μαχητές του Ισλαμικού Κράτους που είχαν καταλάβει μεγάλο μέρος της επικράτειας.

#BREAKING in an official letter, US army tells Iraq it is preparing to move out pic.twitter.com/kGuX3vITgM

— Yosef Yisrael (@yosefyisrael25) January 6, 2020