Χρυσές Σφαίρες 2020 Τομ Χανκς: Ο υπέροχος ηθοποιός, έδωσε την καλύτερη συμβουλή καριέρας

Χρυσές Σφαίρες 2020 Τομ Χανκς: Ο Τομ Χανκς είναι ένας από τους καλύτερους ηθοποιούς της γενιάς του. Φέτος, ήταν το τιμώμενο πρόσωπο στις Χρυσές Σφαίρες, όπου και παρέλαβε το βραβείο Cecil B. DeMille, για τη συνολική του προσφορά στην βιομηχανία του κινηματογράφου. Ο ηθοποιός που πρόσφατα πολιτικοποιήθηκε Έλληνας, έδωσε, μάλιστα, και μερικά μαθήματα καριέρας, κατά την ομιλία του. Αφού ευχαρίστησε, εμφανώς συγκινημένος, την οικογένειά του, μοιράστηκε την ιστορία του όταν δούλευε ως ασκούμενος στην πρώτη του δουλειά στο «Great Lakes Shakespeare Festival». Είπε ότι μια μέρα που είχαν αργήσει με τους υπόλοιπους φοιτητές, ο σκηνοθέτης θύμωσε και άρχισε να τους φωνάζει.

«Ξέρετε ποια είναι η δουλειά σας; Να εμφανίζεστε στην ώρα σας, να ξέρετε το κείμενο και να έχετε ιδέες στο κεφάλι σας. Αλλιώς δεν μπορώ να κάνω τη δουλειά μου», τους είχε πει.Και αυτό ακριβώς το τρίπτυχο είναι η συνταγή της επιτυχίας. «Ήταν το καλύτερο μάθημα που θα μπορούσε να πάρει ένας νέος ηθοποιός», συμπλήρωσε ο Τομ Χανκς.

There's no crying in baseball, but there is crying during acceptance speeches.

