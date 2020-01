Χοακίν Φίνιξ – Μπιγιονσέ: Κράξιμο στη “ντίβα” για τη συμπεριφορά της στις Χρυσές Σφαίρες

Χοακίν Φίνιξ – Μπιγιονσέ: Κράξιμο στο twitter δέχτηκε η Μπιγιονσέ διότι ήταν το μοναδικό άτομο στην κατάμεστη αίθουσα της τελετής απονομής Χρυσών Σφαιρών που δεν σηκώθηκε για να χειροκροτήσει τον Joaquin Phoenix μετά την νίκη του. Ο Joaquin Phoenix πήρε χθες το βραβείο Α’ Ανδρικού Ρόλου για την ταινία «Joker», βάζοντας πλώρη πλέον για το Όσκαρ. Και αμέσως μετά την βράβευσή του, την ώρα που επέστρεφε στην θέση του, όλοι η showbiz που βρισκόταν στην κατάμεστη αίθουσα του ξενοδοχείου Beverly Hilton, σηκώθηκαν όρθιοι, χειροκροτώντας τον και αποθεώνοντάς τον για την ερμηνεία του στην ταινία.

Ένας χρήστης του Twitter, ανέβασε στον λογαριασμό του ένα βίντεο που δείχνει την Μπιγιονσέ – η οποία παρεμπιπτόντως πήγε καθυστερημένη στην τελετή κατά μία ώρα – να είναι η μοναδική που δεν σηκώνεται για να επιβραβεύσει τον Joaquin Phoenix και έγραψε: «Η Μπιγιονσέ κάθεται την ώρα που όλοι χειροκροτούν όρθιοι την νίκη του Joaquin Phoenix. Αυτό είναι το είδος της ενέργειας που θέλω να δω από όλους το 2020». Να σημειωθεί πως η διάσημη τραγουδίστρια ήταν επίσης υποψήφια για το καλύτερο τραγούδι για το «Spirit» της ταινίας «Ο Βασιλιάς των Λιονταριών», αλλά έχασε από τον Rocketman για το τραγούδι «Love Me Again, Rocketman».

Beyoncé sitting during the standing ovation for Joaquin Phoenix's win is the type of energy I want to see from everyone in 2020 pic.twitter.com/EJD8uq4mHq

Φυσικά, το twitter και οι θαυμαστές του Joaquin Phoenix δεν ήθελαν και πολύ για να σχολιάσουν, γράφοντας στα social media: «Μπιγιονσέ: Είσαι ένα αστείο που δεν σηκώθηκες για τον Joaquin Phoenix. Είναι κατανοητό πως ήθελες να κάνεις μία δήλωση. Αλλά αυτό είναι μια κακή εκτίμηση για κάποιον που πραγματικά αξίζει αναγνώριση. Είσαι αλαζόνας. Και ως ηθοποιός είσαι ένα αστείο. Θα έπρεπε να του ζητήσεις συγνώμη» έγραψε κάποιος με έναν άλλον να αναφέρει: «Η Μπιγιονσέ είναι ασήμαντη. Χαίρομαι για την νίκη του Joacquin», με έναν άλλον να προσθέτει: «Ναι, αυτός είναι ο Joacquin Phoenix που κέρδισε Χρυσή Σφαίρα απόψε για τον ρόλο του ως Joker, κάτι που η Μπιγιονσέ δεν έκανε».

Κάποιοι άλλοι πάντως δεν είχαν και τόσο μεγάλο πρόβλημα με αυτή την κίνηση της Μπιγιονσέ προς τον Joaquin Phoenix: «Είστε τρελοί που νευριάζετε με το γεγονός ότι η Μπιγιονσέ δεν σηκώθηκε για τον Joacquin Phoenix, αλλά δεν καταλαβαίνετε ότι το έκανε από σεβασμό. Το πελώριο φόρεμά της θα μπλόκαρε την θέα και θα αποσπούσε την προσοχή από την δική του στιγμή. Είστε αηδιαστικοί» ανέφερε ένας. «Ο Joacquin Phoenix μόλις έδωσε μια ομιλία για την υπερθέρμανση του πλανήτη και το πώς οι διασημότητες θα πρέπει να κάνουν πρώτοι αλλαγές αντί να ρίχνουν τις ευθύνες σε άλλους και στην συνέχεια να έχουν καθαρά τα δικά τους χέρια. Αλλά κάτα κάποιον τρόπο το γεγονός πως δεν σηκώθηκε όρθια η Μπιγιονσέ είναι πιο σημαντικό» τόνισε ένας άλλος.

Joaquin pheonix did so much hard work for this movie he starved himself and risked all of that to be skinny to make this movie, Beyoncé should be proud and respectful to just kiss him on the cheek and call for him that's his first award she has many, atleast clap girl so childish

— Cat Nun The 3rd (@TShrek110) January 6, 2020