Ιράν πυρηνικά: Αποχωρεί από τη συμφωνία – Σε ετοιμότητα οι πυραυλικές εγκαταστάσεις

Ιράν πυρηνικά: Νέα βήματα για την αποδέσμευσή του από την πυρηνική συμφωνία του 2015 (JPCOA) που είχε υπογράψει με τις μεγάλες δυνάμεις ανακοίνωσε το Ιράν. Σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση και το πρακτορείο IRNA, δεν θα υπάρχει πλέον κανένας περιορισμός στον εμπλουτισμό ουρανίου, αλλά η Τεχεράνη θα εμπλουτίζει ουράνιο «ανάλογα με τις τεχνικές ανάγκες της». Το κανάλι επικαλέστηκε δηλώσεις ενός εκπροσώπου της κυβέρνησης ο οποίος είπε ότι το Ιράν δεν θα τηρεί πλέον τα όρια που είχαν τεθεί από τη συμφωνία αυτή σε ό,τι αφορά τον αριθμό των φυγοκεντρωτών που θα χρησιμοποιεί, κάτι που σημαίνει ότι δεν θα υπάρχει κανένα όριο στις δυνατότητες εμπλουτισμού ουρανίου της χώρας, το επίπεδο εμπλουτισμού ή τις πυρηνικές έρευνες. Όλα αυτά στο εξής θα εξαρτώνται από τις «τεχνικές ανάγκες» της Τεχεράνης.

Το Ιράν θα συνεχίσει πάντως να συνεργάζεται με τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ) του ΟΗΕ. Η υπαναχώρησή του από τις πυρηνικές δεσμεύσεις του είναι αναστρέψιμη. Θα επανέλθει σε αυτές εφόσον οι ΗΠΑ άρουν τις κυρώσεις που έχουν επιβάλει στη χώρα, πρόσθεσε η τηλεόραση. Ένας εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, ο Αμπάς Μουσαβί, είχε δηλώσει νωρίτερα ότι η απόφαση για την αποδέσμευση είχε ληφθεί από πριν αλλά, «δεδομένης της κατάστασης» που δημιούργησε ο θάνατος του στρατηγού Κασέμ Σουλεϊμανί, έγιναν ορισμένες αλλαγές. Αυτό ήταν το πέμπτο και τελευταίο βήμα της Τεχεράνης για την αποδέσμευσή της από τις δεσμεύσεις που είχε αναλάβει το 2015.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες παρατήρησαν ότι οι πυραυλικές εγκαταστάσεις του Ιράν έχουν τεθεί σε κατάσταση ύψιστης επιφυλακής σε όλη τη χώρα, όμως είναι ασαφές αν αυτό το υψηλό επίπεδο ετοιμότητας έχει αμυντικούς σκοπούς ή όχι, ανέφερε ένας Αμερικανός αξιωματούχος. Ο αξιωματούχος αυτός, που μίλησε στο πρακτορείο Reuters ζητώντας να τηρηθεί η ανωνυμία του, δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες, ούτε διευκρίνισε αν οι ιρανικοί πύραυλοι στοχεύουν κάποιον συγκεκριμένο στόχο.

«Είναι σαφώς σε υψηλό επίπεδο επιφυλακής. Είναι για να είναι καλύτερα προετοιμασμένοι για αμυντικούς σκοπούς ή για επιθετικούς; Αυτό δεν μπορούμε να το καθορίσουμε επί του παρόντος», τόνισε. «Όμως το παρακολουθούμε στενά», πρόσθεσε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απάντησε στις επικρίσεις των Δημοκρατικών, που είναι εξοργισμένοι επειδή δεν είχαν ενημερωθεί πριν το πλήγμα που σκότωσε τον Ιρανό στρατηγό Κασέμ Σουλεϊμανί, επισημαίνοντας ότι δεν χρειάζεται την έγκριση του Κογκρέσου για να εξαπολύσει πλήγματα εναντίον του Ιράν, ακόμη και δυσανάλογα.

Από την Παρασκευή η επικεφαλής των Δημοκρατικών στη Βουλή των Αντιπροσώπων Νάνσι Πελόζι επικρίνει έντονα τον Τραμπ επειδή έδωσε εντολή για την επιδρομή που οδήγησε στον φόνο του Σουλεϊμανί χωρίς να λάβει προηγουμένως την έγκριση του Κογκρέσου.

Ο Αμερικανός πρόεδρος στράφηκε στο αγαπημένο του μέσο επικοινωνίας, το Twitter, για να ειρωνευτεί τις αντιδράσεις αυτές, τονίζοντας ότι οι αναρτήσεις του θα ισοδυναμούν με επίσημη γνωστοποίηση, εφόσον αποφασίσει να πλήξει το Ιράν.

The United States just spent Two Trillion Dollars on Military Equipment. We are the biggest and by far the BEST in the World! If Iran attacks an American Base, or any American, we will be sending some of that brand new beautiful equipment their way…and without hesitation!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 5, 2020