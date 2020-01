Φωτιές Αυστραλία: Βιβλική καταστροφή, μισό δισ. ζώα νεκρά – Διάσημοι κάνουν δωρεές

Φωτιές Αυστραλία: Παγκόσμια συγκίνηση έχουν προκαλέσει οι εικόνες ασύλληπτης καταστροφής από τις φονικές πυρκαγιές στην Αυστραλία, που έχουν προκαλέσει μέχρι στιγμής το θάνατο τουλάχιστον 24 ανθρώπων, μισού δισεκατομμυρίου ζώων, αποτέφρωσαν πάνω από 2.000 σπίτια κι ανάγκασαν χιλιάδες ανθρώπους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους. Ο υπουργός Μεταφορών της Νέας Νότιας Ουαλίας, Άντριου Κόνστανς παρομοίωσε τον πύρινο εφιάλτη με «ατομική βόμβα». Οι φονικές πυρκαγιές έβαψαν πορτοκαλί τον ουρανό με τον πρωθυπουργό της Αυστραλίας, Σκοτ Μόρισον, που δέχεται εδώ και εβδομάδες σφοδρή κριτική για τον χειρισμό της κρίσης, να προειδοποιεί ότι οι φωτιές μπορεί να εξακολουθήσουν να μαίνονται επί μήνες!

Ο Μόρισον ανακοίνωσε τη συγκρότηση ειδικής υπηρεσίας αρωγής των πυρόπληκτων καθώς η Αυστραλία βρέθηκε το Σαββατοκύριακο αντιμέτωπη με ένα από τα χειρότερα διήμερα αφότου ξέσπασαν οι πυρκαγιές με εκατοντάδες ιδιοκτησίες να έχουν γίνει στάχτη και την ποιότητα του αέρα να πέφτει σε επικίνδυνα επίπεδα για την υγεία λόγω του τοξικού νέφους από τα αποκαϊδια. Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής επικουρούμενες από το στρατό και εφέδρους δίνουν μια υπεράνθρωπη μάχη να θέσουν υπό έλεγχο τα πύρινα μέτωπα. Οι συνθήκες βελτιώθηκαν κάπως χθες στη Βικτώρια και τη Νέα Νότια Ουαλία με την υποχώρηση της θερμοκρασίας και την εξασθένηση των ανέμων και μικρές βροχοπτώσεις. Αλλά οι Αρχές στην ανατολική Αυστραλία προειδοποιούν ότι ο κίνδυνος δεν έχει παρέλθει.

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι εγκαταλείπουν άρον άρον τα σπίτια τους σε περιοχές της Αυστραλίας, όπου μαίνονται οι πυρκαγιές και ειδικά στη Νέα Νότια Ουαλία, που έχει τεθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, καθώς εκφράζονται φόβοι ότι οι φωτιές μπορεί να εγκλωβίσουν χιλιάδες ανθρώπους επί εβδομάδες.

Αυστραλία: Αποτεφρώθηκε έκταση διπλάσια του Βελγίου – Χάθηκαν μισό δισ. ζώα

Η πύρινη λαίλαπα έχει αποτεφρώσει μέχρι στιγμής δασικές και αγροτολιβαδικές εκτάσεις στην Αυστραλία με έκταση διπλάσια του Βελγίου, όπως αποκαλύπτουν δορυφορικές φωτογραφίες της NASA. Η επίπτωση στην μοναδική πανίδα και τη χλωρίδα της Αυστραλίας είναι τρομακτική με κάποιες εκτιμήσεις να ανεβάζουν τον απολογισμό σε σχεδόν μισό δισ. νεκρά ζώα -από καγκουρό και κοάλα μέχρι σπάνια είδη παπαγάλων – μόνον στη Νέα Νότια Ουαλία. Eιδικοί εκτιμούν ότι θα χρειαστούν δεκαετίες για να ανακάμψει η άγρια ζωή.

DRINK UP: A cyclist in Australia let an extremely thirsty koala climb up on her bicycle and drink from her water bottle, as a heatwave gripped parts of the country. https://t.co/q2KPSCMaeM pic.twitter.com/azTIxVlvLH — ABC News (@ABC) December 28, 2019

Φωτιές Αυστραλία: Πέθανε πυροσβέστης

Τρομερή στιγμή στην Αυστραλία, με ένα αγοράκι, τον μόλις 19 μηνών Harvey, να παρασημοφορείται για τον πυροσβέστη πατέρα του, που χάθηκε στην πύρινη λαίλαπα, πάνω στο καθήκον…

Στη διάρκεια της κηδείας του αδικοχαμένου Geoffrey Keaton, η Πυροσβεστική Υπηρεσία της Νέας Νότιας Ουαλίας, που έχει πληγεί όσο καμία άλλη περιοχή της χώρας, παρέδωσε στον μικρό το τιμητικό παράσημο για την προσφορά του μπαμπά του.

Ο Harvey ήταν ντυμένος με στολή πυροσβέστη, φορούσε πιπίλα και παρακολουθούσε, χωρίς, φυσικά, να καταλαβαίνει και πολλά, τον αξιωματικό της Πυροσβεστικής, ενώ του τοποθετούσε το παράσημο στο στήθος. Μαζί με τον 32χρονο πατέρα του Harvey, χάθηκε και ο συνάδελφός του, Andrew O’Dwyer, όταν έπεσε στο υπηρεσιακό τους όχημα ένα φλεγόμενο δέντρο, με αποτέλεσμα το αμάξι να αναποδογυρίσει, οι δύο τους να παγιδευτούν και να βρουν φρικτό θάνατο.

Η φιγούρα του μικρού στην κηδεία είναι πραγματική γροθιά στο στομάχι…

Διάσημοι στο πλευρό των πυρόπληκτων

Το δράμα των πυρόπληκτων στην Αυστραλία συγκίνησε διασημότητες που προχώρησαν σε μεγάλες χρηματικές δωρεές και κάποιοι ξεκίνησαν τους δικούς τους εράνους μαζεύοντας εκατομμύρια δολάρια από τους θαυμαστές τους.

Η Αυστραλή κωμικός Σελέστ Μπάρμπερ συγκέντρωσε πάνω από 32 εκατ. δολάρια Αυστραλίας μέσω Facebook σε μόλις τρεις μέρες με τη βοήθεια των ηθοποιών Νάταλι Πόρτμαν και Σέλμα Μπλερ.

Absolutely devastated by the fires in Australia. Praying for everyone affected and all of the first responders. I’m making a donation and would love if you would consider doing the same if you can. Swipe up ❤️ https://t.co/aEqW5SPKPG — Selena Gomez (@selenagomez) January 4, 2020

Η τραγουδίστρια Pink που είναι πολύ δημοφιλής στην Αυστραλία ανακοίνωσε το Σάββατο ότι δώρισε μισό εκατομμύριο δολάρια στο Πυροσβεστικό Σώμα της χώρας.

Ακολούθησε η Αυστραλή ηθοποιός Νικόλ Κίντμαν και ο σύζυγός της, τραγουδιστής Κιθ Έρμπαν, που δώρισαν αντίστοιχο ποσό στον οργανισμό Australian Fire Relief . Το σπίτι του ζευγαριού στην Αυστραλία απειλείται επίσης πυρκαγιά που μαίνεται ανεξέλεγκτη στη γύρω περιοχή.

Η Αυστραλή ηθοποιός Μάργκοτ Ρόμπι ανήρτησε βίντεο καλώντας τους θαυμαστές της να κάνουν δωρέες. «Σας παρακαλώ, αν δεν έχετε ήδη κάνει δωρεά, κάντε το για να εξασφαλίσουμε στις μελλοντικές γενιές την παιδική ηλικία που εγώ ήμουν τόσο τυχερή να απολαύσω», είπε.

I am totally devastated watching what is happening in Australia right now with the horrific bushfires. I am pledging a donation of $500,000 directly to the local fire services that are battling so hard on the frontlines. My heart goes out to our friends and family in Oz ❤️ pic.twitter.com/kyjDbhoXpp — P!nk (@Pink) January 4, 2020

The extraordinary generosity of Australians during this devastating bushfire crisis continues. Nicole Kidman has just told me that she and Keith Urban are donating $500,000 to volunteer firefighters around the country. @10NewsFirst @KeithUrban #NicoleKidman pic.twitter.com/HtEWFX14w3 — Angela Bishop (@AngelaBishop) January 4, 2020

Αυστραλία: Οι δορυφόροι αποκαλύπτουν την καταστροφή

Το τελευταίο 48ωρο, τον γύρο του διαδικτύου κάνει μια εικόνα – χάρτης της Αυστραλίας στην οποία αποτυπώνονται τα μέτωπα πυρκαγιών. Παρότι δεν πρόκειται για πραγματική λήψη από δορυφόρο, η εικόνα σοκάρει καθώς βασίζεται σε επίσημα στοιχεία της NASA για τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στην Αυστραλία από τις 5 Δεκεμβρίου μέχρι τις 5 Ιανουαρίου:

A 3D visualisation of the fires in Australia by Anthony Hearsey [IG: https://t.co/KT8FFYNg8N]. The data used come from NASA’s FIRMS (Fire Information for Resource Management System) between 05/12/19 – 05/01/20 [check here the source of the data: https://t.co/jwP6MF9Z1R] pic.twitter.com/FKes61P5CA — Massimo (@Rainmaker1973) January 5, 2020

Despite clouds and smoke, #Sentinel2 🇪🇺🛰 was able to acquire this image, today 5 January, over the Snowy Mountains and Kosciuszko National Park area of #NewSouthWales 🇦🇺 pic.twitter.com/3VlVxws73B — Copernicus EMS (@CopernicusEMS) January 5, 2020