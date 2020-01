Μπαλοτέλι ρατσισμός: Ρατσιστική επίθεση από οπαδούς της Λάτσιο

Μπαλοτέλι ρατσισμός: Δέκτης ρατσιστικής επίθεσης από τους οπαδούς της Λάτσιο έγινε ο Μάριο Μπαλοτέλι. Αφού έβαλε το πρώτο γκολ της νέας 10ετίας στη Serie A, κάτι που είχε κάνει ξανά και το 2010, ο Μάριο Μπαλοτέλι άκουσε τους οπαδούς της Λάτσιο να βρίζουν την οικογένειά του και να τραγουδούν ρατσιστικά συνθήματα εις βάρος του.

Η κατάσταση αυτή επαναλαμβανόταν διαρκώς, με συνέπεια να υπάρξει μικρή διακοπή του Μπρέσια-Λάτσιο, έπειτα από παράπονα του Ιταλού επιθετικού. Ο ίδιος έγραψε αμέσως μετά το ματς: «Οπαδοί της Λάτσιο που ήσασταν στο γήπεδο, Ντροπή σας».

Mario Balotelli sent a message after #Brescia ’s 2-1 defeat, with play temporarily halted for offensive chants. “ #Lazio fans that were there today, SHAME ON YOU!” https://t.co/Aj1A49dI0I #BresciaLazio #SerieA pic.twitter.com/Ohm776aiMz

