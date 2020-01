Σουλεϊμανί βίντεο: Η στιγμή που ο πύραυλος σκοτώνει τον στρατηγό του Ιράν

Σουλεϊμανί βίντεο: Το φως της δημοσιότητας είδε πριν από λίγο βίντεο, στο οποίο ο πύραυλος αέρος – εδάφους AGM-114 πέφτει πάνω στο αυτοκίνητο του Σουλεϊμανί, δίπλα στις εγκαταστάσεις του αεροδρομίου της Βαγδάτης. Μέχρι πριν από λίγες ώρες, το Πεντάγωνο παρέμενε αόριστο σχετικά με την ίδια την επιχείρηση, όταν παραδέχθηκε σε ανακοίνωσή του πως διεξήγαγε την ενέργεια αυτή κατά διαταγήν του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Στη δημοσιότητα έχει έρθει πλέον βίντεο το οποίο φέρεται να δείχνει τη στιγμή που ο πύραυλος ανατινάζει το όχημα του Κασέμ Σουλεϊμάνι, δίχως να έχει υπάρξει κάποια επίσημη επιβεβαίωση για την αυθεντικότητά του.

Το συγκεκριμένο βίντεο βρίσκεται ήδη σε πολλά μεγάλα διεθνή Μέσα όπως στη NY POST, αλλά και στη Daily Mail. Στο βίντεο που ανάρτησε ο Babak Taghvaee, ειδικός αναλυτής θεμάτων άμυνας και συνεργάτης του BBC Persia, φαίνεται ο πύραυλος αέρος-εδάφους AGM-114 να πέφτει πάνω στο αυτοκίνητο, δίπλα στις εγκαταστάσεις του αεροδρομίου της Βαγδάτης. Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, η επιθετική ενέργεια πραγματοποιήθηκε από ένα αμερικανικό μη επανδρωμένο αεροπλάνο, το οποίο έπληξε δύο οχήματα που μετέφεραν τον Σουλεϊμανί, διοικητή των Φρουρών της Επανάστασης, του ιδεολογικού στρατού της Ισλαμικής Δημοκρατίας, σε οδό πρόσβασης στο διεθνές αεροδρόμιο της Βαγδάτης. Ο Αμπού Μάχντι αλ-Μουχάντις, δεύτερος στην ιεραρχία της Χασντ αλ-Σάαμπι, ενός συνασπισμού κυρίως φιλοϊρανικών πολιτοφυλακών ο οποίος έχει πλέον ενταχθεί στον ιρακινό τακτικό στρατό, έχασε επίσης τη ζωή του κατά την επίθεση αυτή.

Αυτού του είδους οι φόνοι ξένων στρατιωτικών φέρνουν στο νου τις μεθόδους του ισραηλινού στρατού μάλλον παρά αυτές των Αμερικανών στρατιωτικών, οι οποίοι οργανώνουν συνήθως με ακρίβεια επιχειρήσεις των ειδικών δυνάμεών τους, όταν θέλουν να εξοντώσουν καταζητούμενους όπως ο Οσάμα Μπιν Λάντεν ή, πιο πρόσφατα, ο αρχηγός της οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος Αμπού Μπακρ αλ-Μπαγκντάντι. Προαναγγελία της εξόντωσης του πανίσχυρου υποστρατήγου Κασέμ Σουλεϊμανί, με εντολή Ντόναλντ Τραμπ, φαίνεται ότι έκανε η Αμερικανίδα πρεσβευτής στην Κύπρο Γκάρμπερ.

#BREAKING: This is the moment when first AGM-114 #Hellfire air-to-surface missile launched from a #USAF MQ-9 Reaper drone hit the convoy carrying #IRGC-Quds Force commander, Qasem #Soleimani & #PMU commander, Abu-Mahdi al-Muhandis last night near #Baghdad's International Airport! https://t.co/wIrVSR1NBU pic.twitter.com/N8p2W5mBtS

— Babak Taghvaee (@BabakTaghvaee) January 3, 2020