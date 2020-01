Κασέμ Σουλεϊμανί Ιράν: Ο αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ ορκίστηκε εκδίκηση για τη δολοφονία του υποστράτηγου

Κασέμ Σουλεϊμανί Ιράν: Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, ο αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ορκίστηκε σήμερα ότι η χώρα θα «εκδικηθεί» τον θάνατο του Ιρανού υποστρατήγου Κασέμ Σουλεϊμανί. O Κασέμ Σουλεϊμανί σκοτώθηκε τα μεσάνυχτα σε αμερικανική επιδρομή στη Βαγδάτη, ενώ ο Χαμενεϊ κήρυξε τριήμερο εθνικό πένθος στην Ισλαμική Δημοκρατία.

Το γεγονός ότι ο Σουλεϊμανί «έγινε μάρτυρας» είναι «η επιβράβευση για τον ακούραστο αγώνα του όλα αυτά τα χρόνια (…) Αν το θέλει ο Θεός, το έργο και ο δρόμος του δεν θα σταματήσουν εδώ, και τους εγκληματίες που έβαψαν τα χέρια τους με το αίμα του και με αυτό των άλλων μαρτύρων τους περιμένει αδυσώπητη εκδίκηση», ανέφερε ο αγιατολάχ Χαμενεΐ σε ανάρτησή του στο Twitter στη γλώσσα φαρσί.

«Όλοι οι εχθροί ας γνωρίζουν ότι ο ιερός πόλεμος της αντίστασης θα συνεχιστεί με διπλάσια ένταση, και τους μαχητές στον ιερό πόλεμο τους περιμένει η οριστική νίκη», ανέφερε εξάλλου ο Χαμενεΐ σε ανακοίνωσή του που μεταδόθηκε από την ιρανική κρατική τηλεόραση.

Ο θάνατος του Σουλεϊμανί από την αμερικανική επιδρομή στη Βαγδάτη αποτελεί «εξαιρετικά επικίνδυνη και άφρονα κλιμάκωση», προειδοποίησε μέσω Twitter ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, ο Μοχαμάντ Τζαβάντ Ζαρίφ. «Οι ΗΠΑ φέρουν την ευθύνη για όλες τις συνέπειες» της ενέργειας αυτής που βάζει σε «περιπέτειες» την περιοχή, προειδοποίησε ακόμη ο Ζαρίφ, που χαρακτήρισε τον θανόντα υποστράτηγο «την πιο αποτελεσματική δύναμη που πολεμούσε» εναντίον των τζιχαντιστών του Ισλαμικού Κράτους (ΙΚ), της Αλ Κάιντα και της οργάνωσης Αλ Νούσρα — του πρώην βραχίονα της Αλ Κάιντα στη Συρία — τα τελευταία χρόνια.

Ο Σουλεϊμανί «ενώθηκε με τους μάρτυρες αδελφούς μας αλλά τα αντίποινά μας εναντίον της Αμερικής θα είναι τρομερά», απείλησε από τη δική του πλευρά ο Μοχσέν Ρεζαΐ, πρώην αρχηγός των Φρουρών της Επανάστασης. Το Ιράν — και προσωπικά ο Σουλεϊμανί — διαδραμάτισε ρόλο-κλειδί στην πορεία του πολέμου στη Συρία, στηρίζοντας το καθεστώς του Μπασάρ αλ Άσαντ. Επίσης υποστήριξε τις Δυνάμεις Λαϊκής Κινητοποίησης (ΔΛΚ) μια συμμαχία σιιτικών ιρακινών παραστρατιωτικών οργανώσεων η οποία έπαιξε καίριο ρόλο στις επιχειρήσεις εναντίον του ΙΚ.

The US' act of international terrorism, targeting & assassinating General Soleimani—THE most effective force fighting Daesh (ISIS), Al Nusrah, Al Qaeda et al—is extremely dangerous & a foolish escalation.

The US bears responsibility for all consequences of its rogue adventurism.

— Javad Zarif (@JZarif) January 3, 2020