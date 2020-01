Φωτιές Αυστραλία: Αυστραλοί περιμένουν στην παραλία για να φύγουν – Φρίκη

Φωτιές Αυστραλία: Σπαρακτική είναι η εικόνα που ανήρτησε ο συγγραφέας Bill McKibben από παραλία της Αυστραλίας, στην οποία περιμένουν χιλιάδες άνθρωποι την έξοδο προς τον ωκεανό, προκειμένου να σωθούν από τις πυρκαγιές. Εν τω μεταξύ, χωρίς τέλος συνεχίζεται ο εφιάλτης στην ήπειρο, με εικόνες καταστροφής, όπου ο αριθμός των νεκρών αυξάνεται, εκατοντάδες σπίτια και εκατομμύρια στρέμματα γης έχουν γίνει στάχτη. Τους 15 έφτασαν οι νεκροί εξαιτίας των φονικών δασικών πυρκαγιών στην νοτιοανατολική ακτή της χώρας αυτή την εβδομάδα, ενώ πολλοί άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται και οι αρχές προειδοποίησαν για περισσότερα θύματα.

Χιλιάδες Αυστραλοί παραμένουν αποκλεισμένοι καθώς οι φωτιές οδήγησαν στο κλείσιμο βασικών οδικών αρτηριών αφήνοντας πολλούς κατοίκους χωρίς προμήθειες. Στην Μαλούα Μπέι 1.000 άνθρωποι πέρασαν τη νύχτα στην παραλία όπου βρήκαν καταφύγιο. Όμως, πολλοί άνθρωποι παραμένουν στις πληγείσες περιοχές. Πλοία του Πολεμικού Ναυτικού σπεύδουν να προσφέρουν προμήθειες και να συνδράμουν στις επιχειρήσεις εκκένωσης. Οι τρεις μεγάλες πυρκαγιές στην πολιτεία Βικτώρια καλύπτουν τώρα περίπου 500.000 εκτάρια γης έχουν ουσιαστικά γίνει μία, δήλωσε ο επίτροπος υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.

Μέχρις στιγμής οι δασικές πυρκαγιές έχουν κάψει συνολικά περισσότερα 1.200 σπίτια και 40 εκατομμύρια εκτάρια εκτάσεων (όσο η έκταση μιας χώρας όσο η Δανία ή η Ολλανδία) και νέες εστίες δημιουργούνται σχεδόν καθημερινά εξαιτίας του καύσωνα και των ισχυρών ανέμων. Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι πέρασαν την πρωτοχρονιά στις παραλίες.

