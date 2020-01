Επίθεση Τέξας: Νέο μακελειό με μαχαίρι

Επίθεση Τέξας: Ακόμα μία επίθεση με μαχαίρι σε δημόσιο χώρο έλαβε χώρα σήμερα στο εξωτερικό. Πιο συγκεκριμένα, ένα άτομο σκοτώθηκε ενώ άλλοι τρεις τραυματίστηκαν έπειτα από επίθεση με μαχαίρι στο κέντρο του Όστιν στο Τέξας. Σύμφωνα με την αστυνομία του Όστιν ο ύποπτος έχει συλληφθεί. Το περιστατικό συνέβη κοντά σε δημοφιλή εμπορική συνοικία. Ο νεκρός, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες είναι κοντά στα 20, ενώ ο ένας από τους τρεις τραυματίες είναι σε σοβαρή κατάσταση.

Είναι η δεύτερη επίθεση με μαχαίρι που σημειώνεται σήμερα στο εξωτερικό, καθώς νωρίτερα μέσα στην ημέρα ανάλογο περιστατικό διεξήχθη στο Παρίσι. Ο απολογισμός της φονικής επίθεσης στη Γαλλία συμπεριέλαβε έναν νεκρό, ενώ και ο δράστης σκοτώθηκε από πυρά αστυνομικών.

Suspect is in custody. At this time, no other known suspects are outstanding. More information to follow when available. https://t.co/8pL9ioG5DI

— Austin Police Department (@Austin_Police) January 3, 2020