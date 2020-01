Εμπορική συμφωνία ΗΠΑ Κίνα: Η ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ

Εμπορική συμφωνία ΗΠΑ Κίνα: Στην υπογραφή της εμπορικής συμφωνίας με την Κίνα στις 15 Ιανουαρίου προχωρούν ΗΠΑ, όπως ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. «Θα υπογράψω την πολύ μεγάλη εμπορική συμφωνία μας φάσης 1 με την Κίνα στις 15 Ιανουαρίου», έγραψε ο Τραμπ στο Twitter, διευκρινίζοντας ότι θα είναι παρόντες υψηλόβαθμοι Κινέζοι αξιωματούχοι.

Την υπογραφή της συμφωνίας επανέλαβε και το βράδυ της παραμονής της πρωτοχρονιάς, δεχόμενος ερωτήσεις από δημοσιογράφους έξω από τον Λευκό Οίκο. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε εξάλλου πως θα μεταβεί «σε μεταγενέστερη ημερομηνία» στο Πεκίνο όπου θα αρχίσουν οι συνομιλίες για τη «φάση 2» αυτής της συμφωνίας.

I will be signing our very large and comprehensive Phase One Trade Deal with China on January 15. The ceremony will take place at the White House. High level representatives of China will be present. At a later date I will be going to Beijing where talks will begin on Phase Two!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 31 Δεκεμβρίου 2019