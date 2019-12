Τουρκία Αλγερία: Ο Ερντογάν στέλνει φρεγάτες

Τουρκία Αλγερία: Δύο φρεγάτες του Πολεμικού Ναυτικού της Τουρκίας στέλνει ο Ταγίπ Ερντογάν στην Αλγερία. Στόχος της αποστολής αυτής είναι να μετάσχουν σε κοινά γυμνάσια με σκάφη του ΠΝ της χώρας καθώς η Άγκυρα συνεχίζει τις προσπάθειες να συνάψει συμφωνίες με κράτη της Μεσογείου. Οι φρεγάτες Göksü και Gökova έβαλαν πλώρη για το Αλγέρι, όπου θα μετάσχουν και σε μια τελετή για τον Οθωμανό κυβερνήτη Ορούτς Ρέις, αδελφό του διαβόητου Χαϊρεντίν Μπαρμπαρόσα.

Επιπλέον, θα παραμείνουν στα χωρικά ύδατα της Αλγερίας στο διάστημα 7-10 Ιανουαρίου, όπως ανέφερε η τουρκική εφημερίδα Sozcu και θα συνδράμουν το ΝΑΤΟ στην επιχείρηση Sea Guardian στη Μεσόγειο. Κι όλα αυτά σε μια περίοδο που κλιμακώνεται η ένταση στη Μεσόγειο μετά τις κινήσεις της Τουρκίας και τη συμφωνία που υπέγραψε με τη Λιβύη τον περασμένο Νοέμβριο. Ο Ταγίπ Ερντογάν επισκέφθηκε μάλιστα προ ημερών και την Τυνησία για συνομιλίες με τον πρόεδρο της χώρας Καϊς Σαγέντ αναφορικά με το μνημόνιο με τη Λιβύη.

The Turkish Naval Task Group which consist of our frigates TCG GÖKSU and TCG GÖKOVA, is transiting to the Port of Algiers to provide associated support to NATO's Operation Sea Guardian, after completing the passing exercise with the Italian frigate Zeffiro. pic.twitter.com/0WLIpA1ANm

— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 29, 2019