Βόμβα σε αυτοκίνητο: 61 νεκροί από την έκρηξη στην Σομαλία

Βόμβα σε αυτοκίνητο: Έκρηξη βόμβας σε αυτοκίνητο, σε σημείο ασφαλείας στην πρωτεύουσα της Σομαλίας, Μογκαντίσου, είχε σαν αποτέλεσμα τον θάνατο πολλών ανθρώπων το πρωί του Σαββάτου. Τουλάχιστον 61 άνθρωποι σκοτώθηκαν στην επίθεση, η οποία έχει προκαλέσει επίσης τον τραυματισμό πολλών άλλων, ανακοίνωσε κυβερνητικός αξιωματούχος. «Έως τώρα έχουν μεταφερθεί 61 νεκροί και άλλοι 51 τραυματίες. Υπάρχουν όμως κι άλλες απώλειες κι ο απολογισμός αναμένεται να αυξηθεί», τόνισε στο πρακτορείο Reuters ο Αμπντικαντίρ Αμπντιραχμάν Χάτζι Άντεν, επικεφαλής δικτύου ασθενοφόρων.

Η έκρηξη στο παγιδευμένο αυτοκίνητο ήταν τόσο ισχυρή, ώστε κατέστρεψε ολοκληρωτικά κι ένα λεωφορείο που μετέφερε φοιτητές κολλεγίου, χωρίς να έχει γίνει γνωστός ακόμα ο αριθμός των ατόμων που επέβαιναν σε αυτό. Στο μεταξύ, πληροφορίες αναφέρουν πως η επίθεση στόχευε σε τοπικό γραφείο είσπραξης φόρων. Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει κάποια οργάνωση που να έχει αναλάβει την ευθύνη για την επίθεση.

PHOTO of the shell of what is believed to be a college bus that was carrying Banaadir University students. Mayor Omar Filish confirmed that the varsity students were among the dead although their number is not clear. pic.twitter.com/z76jBMG2HR

— Radio Dalsan (@DalsanFM) December 28, 2019