Παιδιά σε υπόγειο – Κολοράντο: Ιδιοκτήτρια παιδικού σταθμού τα κρατούσε κρυμμένα

Παιδιά σε υπόγειο – Κολοράντο: Στα χέρια των αστυνομικών αρχών του Κολοράντο Σπρινγκς των Ηνωμένων Πολιτειών, έπεσε μια 58χρονη ιδιοκτήτρια παιδιών σταθμών, όταν έπειτα από έρευνες σε μια από τις εγκαταστάσεις της, εντοπίστηκαν κρυμμένα 26 παιδιά στο υπόγειο, πίσω από έναν «ψεύτικο τοίχο», τη στιγμή που η άδεια λειτουργίας προέβλεπε τη φύλαξη έξι παιδιών. Πέρα από την 58χρονη Κάρλα Φέιθ, η οποία συνελήφθη ως ύποπτη για κακομεταχείριση παιδιών χωρίς να σημειωθεί τραυματισμός και για απόπειρα επιρροής δημόσιου υπαλλήλου, οι αρχές προχώρησαν και σε άλλες συλλήψεις για την υπόθεση αυτή.

Συγκεκριμένα, συνελήφθησαν τρεις υπάλληλοί της, η Κέιτλιν Νέλσον, 31 ετών που παράλληλα κατηγορείται για παράνομη κατοχή ελεγχόμενης ουσίας, η Κριστίνα Σάουγκερ, 35 ετών που επίσης κατηγορείται για κακομεταχείριση παιδιών και για κατανάλωση μαριχουάνας και η 24χρονη Βάλερι Φρέσκες. Οι αστυνομικές αρχές βρέθηκαν στον παιδικό σταθμό Play Mountain Place, έπειτα από πληροφορίες για υπερπληθυσμό, και ανακάλυψαν 26 παιδιά ηλικίας κάτω των τριών ετών, σε ένα υπόγειο πίσω από «ψεύτικο τοίχο» μαζί με δύο ενήλικες. Τα περισσότερα παιδιά ήταν αφυδατωμένα και φορούσαν βρώμικες πάνες, ενώ όταν οι αστυνομικοί εντόπισαν τη Φέιθ, σε σπίτι που βρισκόταν μέσα στην εγκατάσταση, εκείνη ισχυρίστηκε ότι δεν διαθέτει υπόγειο και πως τα παιδιά έλειπαν στο πάρκο.

Στη συνέχεια, ένας από τους αστυνομικούς εντόπισε σακίδια στοιβαγμένα μέσα σε μια ντουλάπα, με τη Φέιθ να δικαιολογείται πως είχε αναλάβει εθελοντικά να πλύνει τα σακίδια ομάδας ποδοσφαίρου, ενώ άλλος αστυνομικός άκουσε μουσική από το υπόγειο και τα κλάματα ενός παιδιού, πριν ανακαλύψει τελικά τον «ψεύτικο τοίχο».

Όπως ήταν φυσικό, μετά τη σύλληψη της Φέιθ, η αρμόδια υπηρεσία ανέστειλε την άδεια λειτουργίας του συγκεκριμένου σταθμού, ενώ λουκέτο μπήκε και στους άλλους δύο παιδικούς σταθμούς που βρίσκονταν υπό την ιδιοκτησία της. Στο μεταξύ, η Φέιθ πλήρωσε εγγύηση 3.000 δολαρίων και αποφυλακίστηκε μέχρι και τις 2 Ιανουαρίου, όταν θα οδηγηθεί ενώπιον του δικαστηρίου.

The owner of a Colorado day care center and preschool faces criminal charges – including child abuse.

Carla Faith is accused of hiding neglected children behind a false wall in her home. @DonDahlerCBS has the latest: https://t.co/DNRPWa8RS2 pic.twitter.com/8dpblwS0AP

— CBS This Morning (@CBSThisMorning) December 27, 2019