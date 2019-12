Έκρηξη βόμβας σε αυτοκίνητο: Φονικό χτύπημα στην Σομαλία

Έκρηξη βόμβας σε αυτοκίνητο: Έκρηξη βόμβας σε αυτοκίνητο, σε σημείο ασφαλείας στην πρωτεύουσα της Σομαλίας, Μογκαντίσου, είχε σαν αποτέλεσμα τον θάνατο πολλών ανθρώπων το πρωί του Σαββάτου. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η έκρηξη στο παγιδευμένο αυτοκίνητο ήταν πολύ ισχυρή. Αυτό είχε ως τραγικό αποτέλεσμα να καταστρέψει ολοκληρωτικά κι ένα λεωφορείο που μετέφερε φοιτητές κολεγίου, χωρίς να έχει γίνει γνωστός ακόμα ο αριθμός των ατόμων που επέβαιναν σε αυτό.

Εκφράζονται φόβοι πως οι νεκροί προσεγγίζουν τους 50. «Η έκρηξη ήταν πολύ ισχυρή, μπορώ να επιβεβαιώσω πως περισσότεροι από 20 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους κι αρκετοί τραυματίστηκαν» ανέφερε αστυνομικός αξιωματούχος που βρίσκεται στο σημείο της έκρηξης. Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει κάποια οργάνωση που να έχει αναλάβει την ευθύνη για την επίθεση.

PHOTO of the shell of what is believed to be a college bus that was carrying Banaadir University students. Mayor Omar Filish confirmed that the varsity students were among the dead although their number is not clear. pic.twitter.com/z76jBMG2HR

— Radio Dalsan (@DalsanFM) December 28, 2019