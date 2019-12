Αεροπλάνο Καζακστάν: Κόπηκε στα δύο το αεροσκάφος – Πώς έγινε το δυστύχημα

Αεροπλάνο Καζακστάν: Τραγικό αεροπορικό δυστύχημα στο Καζακστάν όταν το επιβατικό αεροπλάνο Fokker-100, της εταιρίας Bek Air συνετρίβη, λίγη ώρα μετά την απογείωσή του από το αεροδρόμιο της Αλμάτι τα ξημερώματα της Παρασκευής. Το αεροπλάνο, στο οποίο επέβαιναν 95 επιβάτες και πενταμελές πλήρωμα, εκτελούσε πτήση από την Αλμάρι στην πρωτεύουσα Νουρ-Σουλτάν (πρώην Αστάνα), συνετρίβη πάνω σε τοιχίο από μπετόν και στη συνέχεια διαπέρασε διώροφο κτίριο.

Οι πληροφορίες σχετικά με τους νεκρούς είναι συγκεχυμένες καθώς αρχικά οι Αρχές έκαναν λόγο για 16 νεκρούς ενώ λίγη ώρα αργότερα η Επιτροπή Εκτάκτων Καταστάσεων της χώρας αναθεώρηση προς τα κάτω τον απολογισμό κάνοντας λόγο για 12 νεκρούς. Η επιτροπή, μάλιστα, δημοσίευσε στην ιστοσελίδα της ονόματα των 12 θυμάτων, ανάμεσά τους και ο πιλότος. Παράλληλα, γύρω στα εξήντα άτομα έχουν διακομιστεί σε νοσοκομεία της περιοχής.

#Bekair plane crashes after take off from Almaty Airport #flight2100 #Almaty #Алматы pic.twitter.com/qx9HiKbjSn

Ο πρόεδρος του Καζακστάν Κασίμ-Γιομάρτ Τοκάγεφ ανακήρυξε την 28η Δεκεμβρίου 2019 ημέρα εθνικού πένθους ενώ έδωσε εντολή όλες οι πτήσεις εταιριών χαμηλού κόστους και όλα τα Φόκερ-100 να καθηλωθούν προκειμένου να διενεργηθεί έρευνα για ενδεχόμενε παραβιάσεις των κανονισμών ασφάλειας των πτήσεων.

Σε ανάρτησή του στο Twitter με την οποία εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες και τους φίλους των θυμάτων, ο πρόεδρος Κασίμ-Γιομάρτ Τοκάγεφ διεμήνυσε ότι «οι υπεύθυνοι» για το δυστύχημα «θα τιμωρηθούν αυστηρά βάσει του νόμου». Οι Αρχές της πάλαι ποτέ σοβιετικής δημοκρατίας της κεντρικής Ασίας ανέφεραν ότι το Φόκερ της Bek Air άρχισε να χάνει ύψος αμέσως μετά την απογείωση και τελικά συνετρίβη «σε κατοικημένη περιοχή». Η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι προχώρησε στην κατεπείγουσα απομάκρυνση των κατοίκων της εξαιτίας των πολλαπλών κινδύνων.

WATCH: Footage from the scene after Bek Air passenger plane carrying 100 people crashes into building in Almaty, Kazakhstan pic.twitter.com/pdGyK2uDCE

— BNO News (@BNONews) December 27, 2019